На Ставрополье в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

В Ставропольском крае при ДТП с участием пассажирской маршрутки пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.

Авария произошла сегодня около 14 часов дня на 51-м километре трассы "Светлоград -Летняя Ставка - Кучерла". По предварительным данным, водитель пассажирской ГАЗели при обгоне на перекрестке допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, водитель которого в этот момент поворачивал налево.

"От удара маршрутка перевернулась. Для осмотра в больницу доставлены были шесть пассажиров, госпитализация понадобилась двоим, - уточнили в Госавтоинспекции Ставрополья. - За рулем находился 55-летний житель села Арзгир, он не пострадал. Мужчина был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. Транспортное средство двигалось по маршруту Ставрополь - Арзгир. В момент ДТП в салоне находились 12 пассажиров и водитель".

Второй водитель также не пострадал. На месте ДТП сейчас работают наряды ДПС и спасатели. По факту автоаварии проводится проверка.