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16.10.2021 17:44
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

Текст: Анна Юркова (Ставропольский край)

В Ставропольском крае при ДТП с участием пассажирской маршрутки пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Авария произошла сегодня около 14 часов дня на 51-м километре трассы "Светлоград -Летняя Ставка - Кучерла". По предварительным данным, водитель пассажирской ГАЗели при обгоне на перекрестке допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, водитель которого в этот момент поворачивал налево.

"От удара маршрутка перевернулась. Для осмотра в больницу доставлены были шесть пассажиров, госпитализация понадобилась двоим, - уточнили в Госавтоинспекции Ставрополья. - За рулем находился 55-летний житель села Арзгир, он не пострадал. Мужчина был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. Транспортное средство двигалось по маршруту Ставрополь - Арзгир. В момент ДТП в салоне находились 12 пассажиров и водитель".

Второй водитель также не пострадал. На месте ДТП сейчас работают наряды ДПС и спасатели. По факту автоаварии проводится проверка.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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