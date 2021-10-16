В Дагестане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 4 человека

В Дагестане на 388-м километре автодороги "Астрахань-Махачкала" произошло столкновение пассажирского автобуса Setra и легкового автомобиля LADA Priora. В результате аварии погибло четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, столкновение произошло 15 октября примерно в 21:00.

По предварительным данным, LADA Priora выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом Setra, который направлялся из Пятигорска в Махачкалу.

"В результате ДТП водитель и три пассажира легковой автомашины скончались на месте. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.