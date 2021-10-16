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16.10.2021 06:17

В Домбае для привлечения туристов стали бесплатно раздавать айран

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба главы КЧР Фото: Пресс-служба главы КЧР
Фото: Пресс-служба главы КЧР

На горнолыжном курорте Домбай в гостиницах и кафе туристов стали бесплатно угощать национальным напитком айраном. Кисло-молочный продукт на горнолыжный курорт поставляют фермеры из находящихся по соседству селений.

Фото: пресс-служба минтуризма Бурятии
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"Целью проекта является популяризация карачаевской национальной кухни, сохранение культурного наследия региона, увеличение туристического потока, стимуляция производства продукции, создаваемой по традиционным рецептам", - сообщили "РГ" в пресс-службе администрации Карачаевска.

По мнению оргкомитета, айран не только освежает и утоляет жажду, но и придает бодрость. Напиток нормализует микрофлору кишечника и улучшает обмен веществ, поэтому диету с применением айрана соблюдают люди, страдающие от лишнего веса. Айран также улучшает работу сердечно сосудистой системы, дыхательных путей, укрепляет нервную систему и иммунитет.

Однако, при гастрите, заболевании двенадцатиперстной кишки и ЖКТ употреблять напиток следует небольшими порциями и посоветовавшись с врачом.

Организаторы проекта отметили, что за первые три дня тестового периода туристический поток увеличился в три раза.

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