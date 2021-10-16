В Домбае для привлечения туристов стали бесплатно раздавать айран

На горнолыжном курорте Домбай в гостиницах и кафе туристов стали бесплатно угощать национальным напитком айраном. Кисло-молочный продукт на горнолыжный курорт поставляют фермеры из находящихся по соседству селений.

"Целью проекта является популяризация карачаевской национальной кухни, сохранение культурного наследия региона, увеличение туристического потока, стимуляция производства продукции, создаваемой по традиционным рецептам", - сообщили "РГ" в пресс-службе администрации Карачаевска.

По мнению оргкомитета, айран не только освежает и утоляет жажду, но и придает бодрость. Напиток нормализует микрофлору кишечника и улучшает обмен веществ, поэтому диету с применением айрана соблюдают люди, страдающие от лишнего веса. Айран также улучшает работу сердечно сосудистой системы, дыхательных путей, укрепляет нервную систему и иммунитет.

Однако, при гастрите, заболевании двенадцатиперстной кишки и ЖКТ употреблять напиток следует небольшими порциями и посоветовавшись с врачом.

Организаторы проекта отметили, что за первые три дня тестового периода туристический поток увеличился в три раза.

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