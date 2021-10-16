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16.10.2021 16:57
Рубрика: Культура

В Петербурге вручили Литературную премию имени Гоголя

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
В Санкт-Петербургском Доме писателей состоялась торжественная церемония вручения Литературной премии имени Гоголя.

Награда вручалась в трех номинациях, каждая из которых названа в честь произведения Николая Гоголя: "Шинель" - традиционная проза, "Вий" - жанровая проза, "Портрет" - документальная проза.

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В номинации "Шинель" победил Сергей Арно со сборником рассказов "Восстание слов". Дипломантами стали Сергей Полторак (роман "Странный Брэворош") и О'Санчес (роман "Время идет, спотыкаясь о нас").

Лауреатом в номинация "Вий" стал Олег Новгородов со сборником рассказов "Шоссе Петля". Дипломами отмечены Юлия Андреева (исторический детектив "Трезор Ее Величества") и Игорь Москвин (исторический детектив "Смерть красавицам или Петербургский мститель").

Победу в номинации "Портрет" одержала Екатерина Варкан (книга "Тайны драгоценных камней и украшений"). Дипломанты: Александр Следков (биография юриста, историка, археолога Рубена Орбелли "Рубен - Ольга - Анна - Русудана") и Жанна Швыдкая ("Метаморфоза", вторая книга декалогии "Гравитация жизни").

Литературная премия имени Гоголя вручается с 2003 года, учреждена Союзом писателей Санкт-Петербурга и поддерживается комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. В разные годы лауреатами премии становились Людмила Петрушевская, Юрий Арбатов, Эдуард Кочергин, Елена Шварц, Владимир Рекшан, Кира Грозная и другие значимые авторы современности.

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