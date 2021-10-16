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16.10.2021 17:09
Рубрика: Общество

Пять тысяч ростовчан приняли участие в осеннем Дне древонасаждений

Текст: Валерий Николаев
В Ростове-на-Дону прошел осенний День древонасаждения. В акции приняли участие свыше 400 организаций и пять тысяч ростовчан.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Деревья и кустарники были высажены на территориях объектов образования, культуры, здравоохранения и управляющих компаний. Сотрудники прокуратуры города заложили аллею из 75 кленов на мемориальном комплексе "Змиевская балка".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В парках культуры и отдыха имени Собино и Дружба горожане могли посадить Семейное дерево. Озеленение также прошло на улицах Вятской, Школьной, Черевичкина и Петрожицкого, а также на проспекте 40-летия Победы, на бульваре Измайловском, Кизитериновской балке и микрорайоне Левенцовский.

Отметим, что ранее три тысячи квадратных метров донской столицы украсили лаванда и цветы многолетники.

"Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в осеннем Дне древонасаждения, внес свой вклад в озеленение города. Теперь мы должны ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками, чтобы они обязательно прижились", - отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Всего в городе было высажено 3300 саженцев крупномерных деревьев - это ель, сосна, клен, липа, береза, дуб, акация, рябина и платан. Ростов-на-Дону также украсили более 2,4 тысяч кустарников - роза, барбарис, спирея и можжевельник.

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