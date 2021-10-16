В Астраханской области дети получили ожоги, играя с противогазом

Четверо детей получили ожоги, играя с противогазом и деталями к нему в заброшенном здании в Астраханской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Инцидент произошел в субботу днем на территории заброшенного здания в поселке Сизый Бугор Володарского района.

По предварительным данным, три мальчика и девочка нашли противогаз и элементы к нему. Во время манипуляций с ними произошел хлопок.

Всех доставили в больницу, двоих с ожогами кистей рук и голеней после осмотра выписали на амбулаторное лечение. Еще двое, получившие ожогами лица, предплечий и голеней госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

На месте происшествия работает оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.