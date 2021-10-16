В Волгоградской области открыли перерабатывающий завод

На средства гранта "Семейная животноводческая ферма" в Новониколаевском районе Волгоградской области построен модульный завод по убою и переработке крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных.

Это предприятие полного цикла от выращивания мясных пород КРС на откормочной площадке (1200 голов) до производства и доставки потребителю говядины и мясных изделий в вакуумной упаковке. Собственное производство с кормовой базой рассчитано на выпуск до 55 тонн продукции в год. На средства гранта также приобретен автомобиль с рефрижератором.

На территории Новониколаевского района работают 49 сельскохозяйственных предприятий, 230 КФХ, 4097 личных подсобных хозяйств. С начала 2021 года завершены три инвестпроекта общим объёмом инвестиций 36,4 миллиона рублей. Так, в ПАО "Георгиевское" введены в эксплуатацию два арочных ангара для хранения сельскохозяйственной продукции на 10 тысяч тонн. Сегодня здесь завершается уборка и закладка на хранение подсолнечника. Продолжают реализацию семь инвестпроектов общей стоимостью 626 млн рублей.

"Несмотря на сложный год, пандемию и различные ограничения, мы добились выполнения всех основных показателей, продолжается реализация инвестпроектов: от крупных до небольших. Фермеры с господдержкой создают новые звенья в производственной цепочке, развивая переработку, а их экологичная продукция все больше завоевывает рынок", - подчеркнул заместитель губернатора Василий Иванов.

В рамках рабочей поездки он также проинспектировал ход выполнения ранее поставленных главой региона значимых для сельских жителей задач. 15 октября в Новониколаевске для юных воспитанников распахнул свои двери новый детский сад на 144 мест, завершена модернизация районного ДК.

"За последние 6,5 лет на развитие сельских территорий направлено более 6,5 миллиарда рублей. С 2014 года поэтапно возводятся и приводятся в порядок учреждения, решаются вопросы с водой, дорогами, благоустройством. А если мы возьмём и другие проекты, то вложения оцениваются десятками миллиардов рублей и напрямую влияют на повышение качества жизни практически каждого жителя Волгоградской области", - сказал Василий Иванов.