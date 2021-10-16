Лучшие практики женщин - региональных лидеров получат распространение в мире

В Петербурге завершился III Евразийский женский форум. В его работе приняли участие более 2,5 тысячи делегатов из ста стран мира. Кроме того, около трех миллионов человек подключались к мероприятиям форума онлайн.

- Насыщенная повестка, конструктивная атмосфера стали источником новых идей и новых совместных проектов, - отметила Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации, заместитель председателя Оргкомитета и председатель Совета ЕЖФ, подводя его итоги. - Форум даст мощный импульс для их реализации, а также для взаимодействия парламентов, международных организаций, глобальных корпораций, профессиональных сообществ как в развитии женской повестки, так и в продвижении прогрессивных идей во имя благополучия и мира на нашей планете.

Наиболее интересные и эффективные женские практики по улучшению жизни в регионах, представленные в Петербурге в дни форума, после его завершения будут доступны всем желающим. Как рассказала на итоговом пленарном заседании губернатор Югры, координатор проекта "Евразийское объединение женщин - региональных лидеров" Совета Евразийского женского форума Наталья Комарова, в России их разместят в банке Агентства стратегических инициатив, в других странах этим займутся соответствующие институты.

- Наше объединение в ходе марафона практик рассмотрело более 200 проектов, инициированных женщинами из нескольких десятков стран мира, - рассказала Комарова. - Мы договорились о том, что каждая из них в своей стране при сотрудничестве с институтами поддержки и развития бизнеса сделают то же самое, что и мы в России, а мы готовы оказать содействие.

Наталья Комарова как представитель одного из регионов РФ, в котором проживают коренные народы Севера, также попросила включить в итоговую резолюцию ЕЖФ предложение региональных лидеров учредить международную премию за сохранение языка коренных народов.

- Благодаря форуму представительницы коренных народов могут на международном уровне представлять интересы родного края, культуру и традиции своего народа, открывать для него новые возможности, осваивать новые компетенции, - подчеркнула губернатор Югры. - В следующем году начинается объявленное ООН Десятилетие коренных народов, и мы просим включить наше предложение в план подготовки IV ЕЖФ.