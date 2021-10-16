На Ямале столкнулись два теплохода

Накануне в протоке Шамопосл рядом с поселком Лабытнанги на Ямале теплоход "Туман-1" наехал на пришвартованный теплоход "РПБ-302", сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем телеграмм-канале.

Во время столкновения на стоявшем судне находились пятеро членов экипажа - во время ЧП никто из них не пострадал. Также никаких выбросов в воду не произошло. Путь для движения других судов остался открытым.

В деталях инцидента и соблюдении безопасности движения на внутреннем водном транспорте предстоит разобраться Новоуренгойской транспортной прокуратуре.