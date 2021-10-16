"Народный контроль" сообщил о 16-ти погибших от алкоголя в Екатеринбурге

О массовом отравлении спиртом с метанолом в Екатеринбурге РИА Новости сообщил координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев. По предварительным данным, от рук подпольщиков уже погибли 16 человек.

Предприниматель, по словам Чукреева, задержан - он продавал горячительные напитки на розлив на одном из городских рынков.

Комментарии от силовиков и минздрава ожидаются.

Напомним, на этой же неделе в Оренбуржье от самопальной продукции умерли несколько десятков человек. Расследуется уголовное дело.