В Екатеринбурге открылся XXXII фестиваль документального кино "Россия"

Один из старейших и самых авторитетных в стране кинофорумов не нуждается в представлениях, поэтому просто цифры этого года: из 427 заявок в конкурсную программу отобраны 62 фильма, снятые авторами из шести стран. Показы пройдут на четырех площадках в Екатеринбурге и в девяти городах области.

Торжественная церемония открытия фестиваля за десятилетия отработана до мелочей, и только вездесущая пандемия вносит свои коррективы: в этом году статуэтки для победителей - муза кино на колесе истории - не передаются зрителями из рук в руки. Но зато второй год подряд на сайте фестиваля проходит онлайн-трансляция всей конкурсной программы, что неизмеримо увеличивает аудиторию и позволяет смотреть кино из дома. При этом увидеть фильмы на привычном экране кинозала все же хотят очень многие, тем более, что вход на все мероприятия, по неизменной традиции "России" - бесплатный.

- Я сегодня посмотрел в зал и увидел такие хорошие, открытые лица. И понял, что все было не зря - наши бессонные ночи, нервотрепка, долгие месяцы подготовки, - вместо официального приветствия сказал бессменный директор фестиваля Георгий Негашев. - За тридцать с лишним лет многих зрителей мы уже узнаем в лицо, но вместе с тем замечаем, что год от года в зале становится все больше лиц незнакомых, новых, молодых. На фестивале происходит смена поколений. С одной стороны, от этого немного грустно, но зато нет и не будет вакуума, и мы видим, что документальное кино интересно самым разным людям.

Такой же неофициальный тон поддержала и заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, вспомнив свои студенческие времена и первые свердловские фестивали, когда аудитории гуманитарных факультетов пустели, потому что "прогулять" "Россию" считалось страшнее, что пропустить лекции и семинары.

Отрадно, что новых молодых имен много в этом году и среди участников: свои программы представили студенты иркутского и ростовского филиалов ВГИКа имени С.А. Герасимова, немало претендентов и на приз "За лучший дебют". Но скидок никому дано не будет, а в программе участвует сам Андрей Кончаловский с картиной "Человек неунывающий", также в конкурсную программу вошли картины Сергея Дебижева, Андрея Осипова, Евгения Голынкина, Валерия Тимощенко, Ирины Васильевой, Елены Дубковой и Марины Чувайловой и других кинематографистов.

- Екатеринбургский фестиваль "Россия" на сегодняшний день, пожалуй, единственный фестиваль документального кино, отражающий всю палитру современной отечественной документалистики, - подчеркнул кинорежиссер и продюсер Иван Твердовский. - Здесь всегда представлены фильмы разных жанров, течений и направлений. Чего нельзя сказать о многих других фестивалях, во многом себя ограничивающих тематикой, или, если хотите, политикой фестиваля.

В самом деле, фильмы фестивальной программы раскрывают самые разные аспекты жизни человека. Герои сегодняшнего дня спасают военнопленных, исследуют загадочные пещеры, открывают кинозалы в Заполярье, продираются сквозь тернии к спортивным рекордам, становятся волонтерами, строят свои Ноевы ковчеги и пускаются в погоню за Йети. Несколько фильмов посвящено подвигу врачей, которые борются с пандемией. Другие киноленты знакомят зрителя с уникальными природными объектами: пещерой Шульган-Таш в Башкирии, уральской рекой Чусовой, Арктикой, где проживает культурно-этнографическая группа русских, байкальским побережьем, по которому проходит тупиковая ветвь старой железной дороги. Специальная программа "Вечные ценности" включает, по замыслу организаторов, "фильмы духовного осмысления", а информационная программа "Вехи истории" - уникальные документы из собрания Российского государственного архива кинофотодокументов.

Так же разнообразна и программа мероприятий "вне экрана": обязательные обсуждения, круглые столы, полезные мастер-классы расскажут об особенностях проведения съемок в экстремальных условиях и о том, как получить грантовые средства на съемку картины. Завершится фестиваль "Россия" 20 октября.