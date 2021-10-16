В ХМАО мужчина с топором напал на жену и детей

Уголовное дело по факту покушения на убийство завели на жителя поселка Нижнесортымский в Сургутском районе ХМАО. Накануне, будучи в алкогольном опьянении, он напал на жену и двух несовершеннолетних детей, а когда на место происшествия прибыли росгвардейцы, пытался атаковать и их.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, сообщение о дебошире поступило в дежурную часть вневедомственной охраны. Откликнувшиеся на него правоохранители услышали за дверью женский крик и детский плач. Вооруженного мужчину не смутила форма и настрой гостей - он бросил нож в одного из силовиков, а после замахнулся топором.

Воинственно настроенного супруга росгвардейцы остановили табельным оружием, а потом оказали ему медпомощь. Кстати, на него уже обращали внимание за агрессивное поведение и привлекали к административной ответственности.