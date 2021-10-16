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16.10.2021 13:51
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Число вторичных случаев COVID-19 выросло в два раза

Текст: Ольга Игнатова

Подъем суточной заболеваемости коронавирусом связан с циркулированием индийского штамма "дельта".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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По ее словам, на прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости COVID-19 наслоился "дельта"-штамм, который отличается большей заразностью. Так, если ранее один заболевший инфицировал 2-3 здоровых, то при "дельта"-штамме число вторичных случаев передачи инфекции доходит до 5-6, рассказала эпидемиолог агентству РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России 33 208 новых случаев заражения в 85 регионах. Больше всего в Москве - более 3,6 тысячи.

По данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета в России к COVID-19 сейчас оценивается в 45%. Первый компонент вакцин получили более 50 млн человек. Полностью вакцинированы 47,5 млн. Всего с начала пандемии в России коронавирусом переболели более 7,9 млн человек.

Эпидемиологи считают, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо провакцинировать не менее 80% населения. Это более 90 млн человек.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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