Роспотребнадзор: Число вторичных случаев COVID-19 выросло в два раза

Подъем суточной заболеваемости коронавирусом связан с циркулированием индийского штамма "дельта".

По ее словам, на прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости COVID-19 наслоился "дельта"-штамм, который отличается большей заразностью. Так, если ранее один заболевший инфицировал 2-3 здоровых, то при "дельта"-штамме число вторичных случаев передачи инфекции доходит до 5-6, рассказала эпидемиолог агентству РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России 33 208 новых случаев заражения в 85 регионах. Больше всего в Москве - более 3,6 тысячи.

По данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета в России к COVID-19 сейчас оценивается в 45%. Первый компонент вакцин получили более 50 млн человек. Полностью вакцинированы 47,5 млн. Всего с начала пандемии в России коронавирусом переболели более 7,9 млн человек.

Эпидемиологи считают, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо провакцинировать не менее 80% населения. Это более 90 млн человек.