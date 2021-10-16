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Текст:   Евгения Думанская 
09:27 16.10.2021

Россияне стали брать меньше ипотечных кредитов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В сентябре количество заявок на ипотечные кредиты снизилось на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 2,9% - к августу 2021 года, рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

Фото: iStock
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Как отметил директор по маркетингу бюро Алексей Волков, на снижение спроса больше всего повлиял рост стоимости квадратного метра - динамика доходов населения не успевает за быстрым подорожанием жилья. Также сыграло роль изменение условий по программе льготной ипотеки - с июля максимальная сумма кредита для всех регионов составляет три миллиона рублей.

"Очевидно, что с учетом первоначального взноса не более 20-30%, такая сумма является недостаточной для получения ипотеки по льготной программе жителями ряда наиболее экономически развитых регионов страны", - сказал Волков ТАСС.

Выдача ипотек в сентябре выросла на 3,3% по сравнению с августом, но к сентябрю прошлого года число кредитов снизилось на 26,8%.

К концу года средняя ставка по ипотеке в России может вырасти выше 9%, считают эксперты. Ставка опустилась до исторического минимума в 7,07% и теперь ожидается ее повышение вслед за ростом ключевой ставки.

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