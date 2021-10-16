Российские военные проводят в Сербии сразу два совместных учения

В субботу, 16 октября Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщил, что в ходе российско-сербского летно-тактического учения "БАРС-2021", которое проходит в Сербии, экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-35 уничтожили в горной местности разведывательно-диверсионную группу условного противника. Кроме того, на высокогорной площадке авиаторы отработали высадку и эвакуацию подразделений спецназначения.

Сообщается также, что совместные экипажи истребителей МиГ-29 выполнили перехваты малоскоростных низколетящих воздушных целей. Летчики провели в воздухе маневрирование, в том числе боевые развороты, набор высоты по восходящей спирали со снижением скорости полета и последующим обозначением атаки цели.

Помимо этого, были отработаны взлеты и посадки парой, а также наступательные и оборонительно-наступательные тактические приемы в ходе розыгрыша ближнего маневренного боя.

"Розыгрышем тактического эпизода по уничтожению разведывательно-диверсионной группы условного противника в горной местности, а также высадки и эвакуации подразделений специального назначения на высокогорной площадке мы завершили практическую часть российско-сербского летно-тактического учения "БАРС-2021". Все задачи, поставленные перед летным составом, выполнены, цели достигнуты, - заявил руководитель учения от российской стороны полковник Константин Суриков. - Летчики, участвовавшие в учении, показал высокую выучку, а также отличное взаимодействие в составе экипажей и между группами вертолетов".

Напомним, что летно-тактическое учение "БАРС-2021" организовали в соответствии с планом международного военного сотрудничества. В нем задействовали около 10 единиц авиационной техники Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии. Для решения учебных задач были сформированы совместные экипажи России и Сербии на самолетах МиГ-29, вертолетах Ми-8 и Ми-35.

Надо иметь в виду, что параллельно с "БАРСом-2021" в Сербии организовали и другое совместное учение - "Славянский щит - 2021". Оно стартовало в минувший четверг. Для участия в нем российские генералы перебросили на авиабазу "Батайница" батарею комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С". Там расчеты совместной группировки практически сразу заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Белграда, авиабазы и центрального промышленного района Сербии.

Следующим этапом учения стали интенсивные маневренные действия зенитных ракетных подразделений и развертывание их вооружения и военной техники в новом позиционном районе. Эти тактические приемы наши и сербские расчеты "Панцирей" отрабатывали вместе впервые.

Что касается основной цели учения, то, как ранее объяснили в Минобороны РФ, она заключается создании и применении совместной группировки противовоздушной обороны для прикрытия объектов от террористических угроз с воздуха. Кроме того, генералы в Москве и Белграде добиваются повышения уровня слаженности органов управления и личного состава при совместном выполнении задач. Известно, что в ходе несения боевого дежурства совместной группировкой ПВО на этом учении будут отработаны практические действия расчетов по отражению массированных авиационных ударов условного противника в условиях сложной помеховой обстановки.

Напомним, что два года назад Россия уже перебрасывала свои системы ПВО на учение в Сербию. Тогда наши военно-транспортные самолеты передислоцировали в другую страну дивизион зенитных ракетных систем дальнего действия С-400 "Триумф" и батарею комплексов "Панцирь-С".