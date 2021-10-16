Сегодня отмечается Всемирный День продукта питания №1 - хлеба

16 октября возносится хвала, пожалуй, главному продукту питания в истории человечества - весь мир отмечает День хлеба. В России к нему издревле особое, уважительное и трепетное отношение. В этом легко убедиться, перелистывая страницы региональных СМИ - партнеров "Российской газеты".

Из глубины веков

Городская газета "Курган и курганцы" напомнила читателям историю "продукта №1" от его "рождения" - напомним, люди стали употреблять в пищу злаки в XV веке до нашей эры. Оказывается, сначала хлебные зерна просто перетирались, заливались водой, и получалась жидкая похлебка. Но как-то раз она случайно пролилась на горячую каменную печку и запеклась в ароматную хрустящую корочку, которая древним людям очень понравилась. С тех пор хлеб перестал быть жидким, а со временем приобрел всемирное значение как символ достатка и благополучия.

На Руси процесс его выпечки считался священным таинством. Перед замесом теста хозяйка обязательно молилась, подходила к процессу его вымешивания в хорошем расположении духа, напевая душевные песни. Все это время в доме было запрещено громко разговаривать, ругаться и хлопать дверями, а перед тем как отправить каравай в печку, его осеняли крестом. До сих пор в христианских храмах прихожан причащают вином и хлебом, молодоженов родители встречают на пороге дома с караваем и солью, а отправляя родных в дальнюю дорогу, любящие люди всегда дают с собой уезжающему краюху хлеба.

Блокадный символ

В числе священных символов героизма и стойкости советского народа в годы Великой отечественной войны есть и такой: 125-граммовая хлебная пайка, которую получали ленинградцы в самый трудный период блокады. Этому символу до сих пор поклоняются россияне, чему свидетельство - традиционная всероссийская акция "Блокадный хлеб". Газета "Вечерний Ставрополь" рассказала, как эта акция прошла в день полного снятия советскими войсками блокады Ленинграда в 1944 году. Для учащихся школ организовали единый урок памяти, в ходе которого работал кинолекторий и состоялись тематические театрализованные постановки. В мероприятиях участвовали ветераны - жители блокадного Ленинграда, которые рассказали о событиях, очевидцами и участниками которых оказались в те суровые годы. А тот самый кусочек хлеба весом в 125 граммов стал символом акции, которая прошла по всей России.

Почем буханка?

Хлеб входит в число продуктов первой необходимости. Поэтому его стоимость - вопрос первостепенной важности. В последнее время участились случаи необоснованного роста цен на самые разные продукты, что заставило федеральные и региональные власти принять решительные меры для пресечения этой нездоровой тенденции. Цена буханки хлеба - не просто набор цифр в товарно-денежном прейскуранте, это важнейший социально-нравственный критерий, отражающий состояние общественного здоровья. Удорожание хлеба остро сказывается на самой уязвимой группы населения - пенсионерах и других малоимущих людей. А это в свою очередь влияет на степень доверия общества к своему государству. Так что хлебная буханка - это не только важный продовольственный товар, но и политический индикатор. Недаром наше правительство приняло жесткие меры, позволившие ударить по рукам недобросовестным продавцам и посредникам. Российские региональные СМИ много писали и продолжают писать об этом. Но тема дороговизны хлеба получает порой довольно неожиданное звучание.

Издание "Павлодар-ньюс" рассказало такую историю. На одном из интернет-порталов россиянин поделился впечатлениями о покупке хлеба за 423 рубля. Значительной разницы во вкусе между очень дорогим и дешевым хлебом он не заметил. Для дегустации мужчина отрезал кусок дорогостоящего хлеба и сделал бутерброд со сливочным маслом и сыром. В итоге экспериментатор заключил, что хлеб "нормальный", на вкус "почти как хлеб за 23 рубля", только с "легким привкусом роскоши".

Публикация вызвала большой интерес, и ее читатели поделились похожими историями о покупках дорогих продуктов. "Не представляю, из чего надо делать хлеб, чтобы он столько стоил, - возмутился один из них. И с иронией предположил, что для такого изделия "муку мололи вручную девственницы на жерновах из метеорита, а вместо воды использовалась роса с альпийских цветов".

Некоторые вспомнили о том, что хлеб может стоить и дороже 500 рублей. В подтверждение приводится фотография из лавки Германа Стерлигова, где хлебные ценники доходят до нескольких тысяч рублей. Что ж, богатые люди позволяют себе и не такие причуды. Наверное, такой хлеб тоже кто-то покупает. Но, конечно, не малоимущий пенсионер. Пускай в подобных причудах соревнуются между собой так называемые "новые русские" - простым россиянам до них дела нет.

"День и ночь"

Еще одну "причудливую" историю поведала газета "Биробиджанская звезда".

"Дайте мне буханку черно-белого", - с такой просьбой теперь могут обращаться к продавцам хлеба жители Ленинского района. И это не шутка. Пшенично-ржаной хлеб - два в одном - недавно появился на местных хлебных прилавках. И сразу стал пользоваться спросом. А в чем, собственно, дело? Газета приводит слова одного из читателей.

"В нашей семье я с сыном люблю обедать и ужинать с черным хлебом. А жена с внучкой предпочитают белый. Приходится покупать в магазине две буханки разных сортов. А это уже перебор. Как иметь в доме четыре телевизора, чтобы каждый смотрел только то, что нравится только ему".

Теперь эта проблема решена. Предприниматель из села Ленинского Сергей Кондратьев разработал рецептуру хлеба под названием "День и ночь". Половина буханки в нем ржаная, а другая - пшеничная. Как говорится, и для здоровья полезно, и вкусы всех членов семьи удовлетворяет. Главное, чтобы вкус был от слова "вкусно".

Кто испортил вкус хлеба?

На этот вопрос попыталась ответить газета "Вечерний Волгоград". И развернула на своих страницах горячую дискуссию. Один из ее участников, Сергей Федорович, пишет: "Сколько лет живу - такого невкусного хлеба не ел. Почему он жесткий и крошится? Может, изменились ГОСТы или делают не по ГОСТу? Раньше пошлешь ребенка за хлебом - все углы обгрызет по дороге. А сейчас целый приносит. Что-то здесь не то!"

Ему отвечает Александр Подрейко - молодой предприниматель, специализирующийся на производстве бездрожжевого хлеба: "Раньше как было? Много мелких предприятий, и каждое производит, например, по тонне хлеба в день, стараясь перещеголять конкурентов по части вкуса, аромата и других показателей качественного продукта. Сейчас мелкие предприятия исчезли, их заменяет сеть крупных хлебозаводов-монополистов. Они производят тысячи тонн хлеба в день. А за большими объемами часто следует низкое качество. Чтобы уменьшить затраты, в тесто добавляют разрыхлители, улучшители и консерванты. Это позволяют хлебу храниться дольше и выпекаться быстрее. А быстро не всегда значит качественно".

Что касается ГОСТов, то, по словам бизнесмена, они не изменились. Дело в другом. "Многие производители хлеба грешат тем, что покупают фальшивые сертификаты. Платят деньги, чтобы избежать проверок. Это касается не всех, но очень многих. Я часто слышу, как люди недоумевают по поводу качества хлеба, и предлагаю им сделать так. Купите хлеб при маленькой пекарне гипермаркета и хлеб, произведенный на заводе. Попробуйте и сравните. Разница ошеломительная! Потому что в первом случае хлеб пек человек, во втором - машина".

И газета приходит к выводу: "Вкус хлеба испортили промышленные масштабы".

Пекарь - это звучит гордо

"Хлеб любит заботу и тонко чувствует человека. Случайных людей в этой профессии не бывает", - утверждает газета "Красное знамя" Вытегорского района Вологодской области. И приводит в пример Наталью Афанасьевну Кузьмину, которая уже 35 лет работает в пекарне небольшого села Ошта.

Основы ремесла она постигала на Украине, где родилась, выросла и стала работать на хлебозаводе. А однажды приехала в Ошту к родственникам погостить, встретила здесь своего будущего мужа и навсегда осталась на вытегорской земле. После свадьбы долго отдыхать не пришлось - девушку пригласили на работу в пекарню.

Оштинская пекарня от украинского хлебозавода отличалась разительно. Там весь процесс автоматизирован, а здесь был тяжелый физический труд. Выдержать такой режим сможет не каждый: рано вставать на работу, подолгу стоять у жарких печей… По словам Кузьминой, сейчас работать стало проще: не надо носить дрова и поднимать тяжелые мешки с мукой - этим занимается рабочий, а раньше все делали сами. К тому же объемы выпечки уменьшились почти в два раза, пекут только по заявке. Наталья Афанасьевна утверждает: "Хлеб - уникальный живой продукт, к нему надо относиться с душой - с самого замеса до окончания выпечки. В нашем деле результат виден сразу. Если пекарь выполнял работу в позитивном настроении, то и выпечка будет радовать золотистой подрумяненной корочкой".

С чистыми руками и помыслами

Корреспондент газеты "Армавирский собеседник" встретился с заведующим производством армавирской пекарни "Изюминка" Гайказом Тумасовым и задал ему ряд вопросов.

- Сейчас популярен бездрожжевой хлеб. Он действительно полезен или это просто дань моде?

- Маркировка "бездрожжевой хлеб" - очередная уловка маркетологов, на которую попадаются люди, желающие похудеть - в надежде съесть меньше калорий. Но ни одно хлебное тесто нельзя выпечь без дрожжей, оно просто не испечется.

- Все реже в городах можно купить по-настоящему вкусный хлеб. Обычно это рыхлый, быстро засыхающий продукт. Почему?

- Качество хлеба зависит от зерна, сорта муки и закваски. К примеру, белый хлеб из пшеничной муки высшего сорта быстро прибавляет сил, однако в нем почти нет полезных веществ, потому что они теряются в процессе очистки зерна. Когда делают муку высшего сорта, а это самая мелкая мука, то полностью очищают от оболочки, используют только крахмалистую часть злаков. Но именно в оболочке содержатся растительная клетчатка, витамины и минералы. Поэтому хлеб из муки низких сортов полезнее.

- Как вы относитесь к нарезному хлебу, который все чаще встречается на прилавках магазинов?

- Покупать лучше всего целый хлеб, потому что он, если так можно сказать, стерильнее. Корочка оберегает хлеб от попадания всевозможных микроорганизмов, из-за чего он потом плесневеет.

- А как Вы подаете хлеб на стол?

Не люблю крошить хлеб, поэтому не отламываю куски, а нарезаю на небольшие ломтики. Говорят, что хлеб грешно резать - мол, надо ломать. Не согласен. Режь, ломай, кусай - какая разница? Главное - с чистыми руками и помыслами.