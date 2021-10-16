Шон Пенн и его 29-летняя жена разводятся спустя год после свадьбы

Австралийская актриса Лейла Джордж решила развестись с Шоном Пенном после года семейной жизни. Как сообщает TMZ, документы поступили в верховный суд округа Лос-Анджелес. Причина разрыва не сообщается.

Sean Penn's actress wife Leila George just filed for divorce. https://t.co/RrPGEJiUzo — TMZ (@TMZ) October 16, 2021

Напомним, свадьба Шона Пенна и дочери актера Винсента Д'Онофрио состоялась в августе 2020 года. После четырех лет отношений они связали себя узами брака на церемонии, которая прошла в тихом семейном кругу.

Для 61-летнего Пенна это будет уже третий развод. Первой женой актера была певица Мадонна, затем он был женат на актрисе Робин Райт.

Шон Пенн - титулованный актер, лауреат премии "Оскар" за роли в "Таинственной реке" и "Харви Милк". Также снимался в таких фильмах, как "Быть Джоном Малковичем", "Убить президента", "Переполох", "Плохие парни", "Состояние исступления", "Мы не ангелы", "Где бы ты ни был", "Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Ганмен", "В диких условиях", "Я - Сэм" и других.