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59-летний Шон Пенн женился на 28-летней дочери Винсента Д'Онофрио

Новости
    05.08.2020, 13:14
Текст:   Олег Усков

В то время как западный, а следом и российский культурный бомонд охватила, на фоне пандемии COVID-19, эпидемия расставаний и разводов, кто-то, напротив, в это тяжелое для человечества время сплотился и укрепил личное счастье.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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В частности, как информирует NY Daily News, четырехлетний роман 59-летнего актера, сценариста и продюсера Шон Пенна и 28-летней актрисы и модели Лейлы Джордж, дочери актера Винсента Д'Онофрио, закончился узакониванием отношений.

При этом напомним, что разница в возрасте тестя и зятя, для которого нынешний брак - уже третий, чуть более года.

По информации издания, церемония прошла очень скромно - лишь для родных и ближайших друзей пары.

Фото: instagram.com/ ritadakota
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До Джордж Пенн, неоднократный лауреат и номинант "Оскара", был женат на певице и актрисе Мадонне, которая далее, уже после развода, упорно называла Шона главной любовью всей своей жизни, и на актрисе Робин Райт, звезде "Санта-Барбары" и "Карточного домика". С ней Пенн развелся в 2010 году.

Далее актер имел роман с Шарлиз Терон, но та его бросила.

Ранее сообщалось, что в США был арестован сын Пенна и Райт, актер и модель Хоппер Пенн.

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