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Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Новости
    04.08.2020, 17:14
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой. С которой имел тридцатилетнюю разницу в возрасте.

Фото: kino-teatr.ru
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Пара поженилась в 2014 году, когда Гордону было пятьдесят, а студентке ВГИКа Абдулвасиевой - двадцать. В браке у пары родились двое сыновей - Александр и Федор.

Известно, что инициатором выступила Нозанин, передает KP.RU, подав на развод в июне, и 17 июля их брак был расторгнут. По сведениям СМИ, никаких склок и скандалов с разделом имущества не возникло. "Все вопросы, связанные с алиментами и разделом совместно нажитого имущества супруги решили в досудебном порядке", - рассказали в пресс-службе Пресненского районного суда. Причина расставания не названа.

Напомним, что ранее супругой Гордона была писательница и телеведущая Мария Вердникова, от которой он имеет дочь Анну (девушка на шесть лет старше последней жены отца). Далее была радиоведущая, писательница, певица и юрист Екатерина Гордон, на момент заключения союза - тоже студентка. Их брак продержался шесть лет. А в 2011-м Гордон взял в жены очередную студентку - восемнадцатилетнюю Нину Щипилову, брак с которой продлился два года.

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