В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян

В сауне отеля в Албании обнаружены тела четырех россиян, причиной смерти стало удушье. Пресс-служба полиции уже проинформировала российское посольство в Тиране о случившемся, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Около 22.20 по местному времени в сауне отеля в деревне Керрет (округ Каваджа) были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России", - цитирует издание Albanian Daily News заявление правоохранительных органов. Отмечается, что все погибшие задохнулись.

Умерли двое мужчин и две женщины. Им было от 31 до 58 лет. Полиция проводит расследование инцидента.