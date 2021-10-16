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16.10.2021 08:10
Рубрика: В мире

В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян

Текст: Александр Саможнев

В сауне отеля в Албании обнаружены тела четырех россиян, причиной смерти стало удушье. Пресс-служба полиции уже проинформировала российское посольство в Тиране о случившемся, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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"Около 22.20 по местному времени в сауне отеля в деревне Керрет (округ Каваджа) были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России", - цитирует издание Albanian Daily News заявление правоохранительных органов. Отмечается, что все погибшие задохнулись.

Умерли двое мужчин и две женщины. Им было от 31 до 58 лет. Полиция проводит расследование инцидента.

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