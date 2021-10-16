В мире
16.10.2021 18:47
Текст: Юрий Сизов

Стало известно о предпочтениях Лукашенко в выборе напитков

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС Фото: Алексей Филиппов / ТАСС
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Официальные переговоры, в которых на уходящей неделе принимал участие Александр Лукашенко, дали повод его окружению обратить внимание и на предпочтения в выборе напитков, которые белорусский лидер употребляет во время протокольных мероприятий.
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Рассказывая об этой стороне сюжета, Telegram-канал "Пул Первого" напомнил о состоявшихся 14 и 15 октября встречах на высшем уровне лидеров СНГ и ЕАЭС, которые прошли в формате видеоконференции.

"Изначально на столе - традиционная чашка чая. Китайского. В четверг после чая официант подал крепкий кофе". Президент добавляет кубик коричневого сахара и выпивает напиток в четыре глотка, скрупулезно зафиксировали авторы ресурса. "После в обязательном порядке - стакан воды. Следом еще одна чашка - снова горячего чая. Пятница: за два часа переговоров две чашки китайского чая и стакан воды", - констатировали они.

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