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16.10.2021 11:20
Рубрика: В мире

Супруга председателя КНР приняла участие в церемонии вручения премии ЮНЕСКО

Супруга председателя КНР Си Цзиньпина, специальный посланник ЮНЕСКО по содействию образованию девочек и женщин Пэн Лиюань 15 октября по приглашению ЮНЕСКО по видеосвязи из Пекина приняла участие в церемонии вручения премии ЮНЕСКО за достижения в области образования девочек и женщин в 2021 году. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Пэн Лиюань тепло поздравила лауреатов из Бразилии и Мозамбика. Она напомнила, что Китай и ЮНЕСКО учредили премию за достижения в области образования девочек и женщин в 2015 году. Эта награда продолжает оказывать положительное влияние, вдохновляя все больше людей посвятить себя образованию девочек и женщин.

Пэн Лиюань подчеркнула, что пандемия COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, в особенности заметно, как это негативно сказывается на продвижении образования девочек и женщин. "Нам необходимо преодолевать трудности, аккумулировать больше сил и применять точные, эффективные меры, чтобы обеспечить им справедливое и качественное образование", - призвала спецпосланник.

Пэн Лиюань отметила, что тонкие ручейки, сливаясь, становятся частью большого моря, каждая капля преданности приносит огромную любовь. "Как спецпосланник ЮНЕСКО по содействию образованию девочек и женщин, я хотела бы работать вместе с вами, чтобы позволить большему количеству детей и сестер обрести лучшее будущее!" - заявила она.

Представители учреждений, чьи проекты были отмечены наградами, выступили на церемонии с речами, ознакомив участников мероприятия с практическим опытом продвижения образования девочек и женщин и поделившись своими впечатлениями.

Премия за достижения в области образования девочек и женщин была учреждена правительством Китая совместно с ЮНЕСКО и является единственной наградой этой организации за продвижение образования девочек и женщин. Она играет важную роль в пропаганде и продвижении концепции гендерного равенства в образовании и в реализации глобальных приоритетов в равноправии полов, а также удостоилась широкого внимания и высокой оценки международного сообщества.

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