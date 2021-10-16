Ученые создали незаразный вариант коронавируса

Ученые из Рокфеллеровского университета в США создали неинфекционные репликоны коронавируса для проведения исследований. Об этом сообщается в журнале Science.

Специалисты отмечают, что генетическая конструкция содержит РНК SARS-CoV-2 и имитирует практически все аспекты жизненного цикла вируса.

"Их РНК содержит всю информацию, необходимую вирусу для репликации и создания собственных копий, но в ней отсутствуют инструкции по созданию шипов-белков, которые позволяют вирусу проникать в клетки человека и заражать их", - говорится в статье.

Исследователи считают, что их разработка поможет более детально понять механизмы деятельности коронавируса, а также испытывать на репликонах новые варианты лекарств.

Ранее ученые из университетской больницы Лозанны и Федеральной политехнической школы этого же швейцарского города обнаружили антитела, способные нейтрализовать все известные на данный момент варианты COVID-19.