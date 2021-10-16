Умерла актриса из "Черной пантеры" Дороти Стил

Дороти Стил, сыгравшая старейшину в блокбастере Marvel "Черная пантера", умерла в своем доме в Детройте в пятницу в возрасте 95 лет.

É com pesar que noticiamos a morte da atriz Dorothy Steel.

Dorothy era a anciã da tribo Merchant em Pantera Negra.

A atriz tinha 95 anos e estava gravando Wakanda Forever quando foi levada para passar seus últimos momentos com a família.

Descanse em paz. 🖤 pic.twitter.com/NIQIY5SUy1 — Pantera Negra Brasil (@panteranegrabra) October 16, 2021

Об этом сообщает WSB-TV со ссылкой на подтверждение от представителя артистки. По его словам, Стил почувствовала себя плохо в разгар работы над сиквелом "Пантеры" и была отправлена домой.

Стил родилась в Детройте 23 февраля 1926 года и на экранах дебютировала уже в пожилом возрасте - в 2015-м. После были несколько короткометражек, телефильмы "Счастливого Рождества, крошка" и "Рождественское желание и поцелуи под омелой", сериалы "Овальный кабинет" и "Святые и грешники", а также картина "Джуманджи: Новый уровень".

В прошлом году также умер исполнитель главной роли в "Черной пантере" - 43-летний Чедвик Боузман. Смерть наступила после долгой борьбы с раком.