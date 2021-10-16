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Умерла актриса из "Черной пантеры" Дороти Стил

Новости
    16.10.2021, 10:56
Текст:   Олег Усков

Дороти Стил, сыгравшая старейшину в блокбастере Marvel "Черная пантера", умерла в своем доме в Детройте в пятницу в возрасте 95 лет.

Об этом сообщает WSB-TV со ссылкой на подтверждение от представителя артистки. По его словам, Стил почувствовала себя плохо в разгар работы над сиквелом "Пантеры" и была отправлена домой.

Стил родилась в Детройте 23 февраля 1926 года и на экранах дебютировала уже в пожилом возрасте - в 2015-м. После были несколько короткометражек, телефильмы "Счастливого Рождества, крошка" и "Рождественское желание и поцелуи под омелой", сериалы "Овальный кабинет" и "Святые и грешники", а также картина "Джуманджи: Новый уровень".

В прошлом году также умер исполнитель главной роли в "Черной пантере" - 43-летний Чедвик Боузман. Смерть наступила после долгой борьбы с раком.

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