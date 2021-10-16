В Албании полиция допрашивает персонал гостиницы, где погибли туристы из РФ

Албанская полиция ведет расследование обстоятельств гибели в одной из гостиниц четырех российских туристов, сообщает местное издание Albanian Daily News.

Опрошены все постояльцы отеля, сейчас допрашивается персонал. По словам одного из сотрудников, россияне задержались в сауне на час дольше положенного. Могло ли это стать причиной гибели - выясняется.

Напомним, трагедия произошла в отеле в деревне Керрет в округе Кавая на западе Албании. Четверо россиян - по некоторым данным, это были члены одной семьи - были обнаружены мертвыми в сауне. По одной из версий, они задохнулись. Сейчас специалисты проверяют работу вентиляции в помещениях.