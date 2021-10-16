В Австралии изъята крупнейшая в истории страны партия наркотика

Австралийские власти изъяли 450 килограммов героина. Это крупнейшая из когда-либо задержанных в Австралии партий этого наркотика, говорится в совместном заявлении федеральной полиции и пограничной службы.

Незаконные вещества были обнаружены в контейнере с плитками, отправленном из Малайзии в Мельбурн. Стоимость изъятой партии оценивается в 140 миллионов австралийских долларов (103,8 миллиона долларов США), пишет РИА Новости.

Сообщается также о задержании гражданина Малайзии, которому уже предъявлены обвинения. Ему грозит пожизненное заключение.