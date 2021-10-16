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16.10.2021 11:06
Рубрика: В мире

В Израиле будут прививать будущих мам от COVID в первом триместре беременности

Текст: Ирина Невинная

Минздрав Израиля разослал обновленное руководство по вакцинации от COVID-19 больницам и больничным кассам, официально рекомендовав вакцинировать женщин, находящихся на первом триместре беременности. Ранее вакцинацию рекомендовали только во втором или третьем триместре. Об этом сообщает Israelinfo.

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В целом же страна, начавшая ревакцинировать медиков, пожилых и хроников в июле, а с сентября объявившая всеобщую ревакцинацию для всех начиная с 12 лет и старше, довольно быстро справилась с очередной волной коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "дельта".

По данным, опубликованным министерством здравоохранения 15 октября, количество положительных тестов на коронавирус на середину октября составило всего 1,4% - это самый низкий показатель почти за три месяца.

"Градус оптимизма продолжает нарастать и, судя по всему, четвертая волна коронавируса действительно приблизилась к финалу. Процент положительных тестов опустился вчера до 1,4% впервые за три месяца - 1 325 зараженных из 89 942 проведенных тестов. Число тяжелобольных осталось на отметке 385, из них 164 подключены к ИВЛ", - пишет Israelinfo.

Генеральный директор министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, заявил в интервью, что минздрав думает о дальнейших послаблениях для мест, где необходим "зеленый паспорт". Однако он предупредил, что об окончательной победе над эпидемией речи пока не идет: в преддверии зимнего сезона возможны новые всплески заболеваемости. "Поскольку мы учимся на собственном опыте, теперь мы более осторожны. Мы приближаемся к зимнему сезону, когда мы больше находимся в замкнутых пространствах, где может циркулировать больше вирусов, и это может дать новое увеличение заболеваемости. Так что масочный режим с нами определенно на всю зиму", - цитирует издание главу минздрава.

В мире Ближний Восток Израиль Вакцинация от коронавируса

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