В Кремле провели последний в 2021 году развод караулов

На Соборной площади Московского Кремля прошла заключительная в этом году церемония развода пеших и конных караулов.

В 11:45 - за 15 минут до официального начала развода - Президентский оркестр начал создавать "правильное" настроение у заполняющей площадь публики. Военные марши принимали тепло, аплодисментами. Музыкантами на разводе караулов руководит подполковник Евгений Никитин, он же автор нескольких произведений, исполняемых его оркестром, в частности - марша "Верность. Честь. Долг" и "Церемониального встречного марша".

Развод начался ровно в 12:00. Участники: упомянутые музыканты Президентского оркестра, 36 солдат из состава роты специального караула Президентского полка плюс 7 человек в знаменной группе. И кавалерия - 12 всадников на конях тракененской породы (в основном), также задействованы лошади ганноверской породы и русской верховой.

Пехота вооружена самозарядными карабинами Симонова (СКС), у знаменщиков - шашки. Всегда волнительный и немного шокирующий момент - это залп из 12 карабинов. Стреляют, конечно, холостыми, но публика в восторге. Три четверти солдат - ребята, проходящие службу по призыву. Кстати, стрелки - их официальные воинские должности в роте специального караула.

Всадники огнестрельное оружие не используют: вооружены парадными шашками с вензелями, изготовленными по спецзаказу в Златоусте по стандартам шашек образца 1881 года. Мундиры кавалеристов - самые красочные на Соборной площади, они пошиты по образу и подобию формы драгунов, на головах - высокие кивера с султанами.

Летом конкуренцию в плане эффектности и красоты формы всадникам бы составил Президентский оркестр, их белоснежные мундиры поражают воображение. Но лето позади, сейчас музыканты в шинелях.

Программа самой церемонии словами описанию не поддается, это нужно видеть. И такая возможность есть, в том числе и у читателей "РГ". Более того, организаторы традиционно выделяют лучшие места теле- и видеооператорам, из-за чего шоу можно и нужно смотреть и своими глазами (если подвернется такая возможность), и в записи. Удовольствие получите дважды.

В этом году сезон развода караулов в Кремле был особо долгожданным из-за того, что в прошлом году сезон пришлось пропустить из-за пандемии и ковидных ограничений.

Сезон 2022 года должны открыть следующей весной. Почему "должны", а не " обязательно откроют"? А все по-прежнему определяет пандемия. Обстановка и санитарные ограничения позволят - обязательно откроют. Они сами скучают по зрителям и по аплодисментам.