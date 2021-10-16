В Москве впервые пройдет Фестиваль социального кино "Лампа"

С 15 по 18 октября 2 в Москве впервые проходит международный фестиваль-форум социального кино "Лампа". В программе - кинопоказы и образовательные мероприятия. В шорт-лист фестиваля вошли работы из России, Германии, Израиля, Великобритании, США, Индии и других стран.

Фестиваль "Лампа" начал свою историю в 2014 году в Перми. Ежегодно его участниками становятся конкурсанты со всего мира: за восемь лет заявки на участие подали авторы более девяти тысяч короткометражных картин, а показы и мероприятия фестиваля проводятся, как в России, так и за рубежом, в том числе на площадках Организации Объединенных Наций. В 2020 году "Лампа" получила статус международного кинофестиваля, который проводится на территории России.

В этом году киносмотр впервые проходит в Москве. И в российскую столицу приезжают высокие гости из-за рубежа - генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, австралийский режиссер и номинант премии "Оскар" Радхея Джегатева. Всего же в работе киносмотра принимают участие более 70 спикеров и экспертов, среди которых актеры Александр Петров, Катерина Шпица, Виктор Добронравов, режиссер Илья Найшуллер, оператор Олег Лукичев и другие. Девиз фестиваля этого года - "Город светлее с кино".

"Фестиваль "Лампа" - это яркий прожектор, который высвечивает серьезные проблемы и новых героев, способных эти проблемы решать. Из года в год мероприятие задает тренды в области социального видеоконтента. Обширное сообщество фестиваля, а это режиссеры, сценаристы, операторы, актеры, настоящие герои из реальной жизни, добровольцы, благотворители, социально ответственные компании, СМИ и, конечно, зрители, - вместе мы меняем мир к лучшему!", - говорит Ольга Зубкова, президент Международного кинофестиваля "Лампа", заместитель председателя совета Общественного Телевидения России.

"Кинофестиваль "Лампа" показал, что объединившись и сотрудничая ради достижения общей цели, мы действительно сможем помочь тем, кто в этом нуждается", - говорит Лю Чжэньмин, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам.

"Зная о проблемах других людей, мы хотим делиться своим взглядом на них, предлагать решения. Мы сочувствуем, сопереживаем, становимся сопричастными", - говорит Катерина Шпица, актриса театра и кино, амбассадор кинофестиваля.

Киносмотр проводится при участии Агентства креативных индустрий и Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы на следующих площадках: Цифровое деловое пространство- торжественные события, деловая программа, показы фестивальных фильмов, кинотеатр "Киномакс-Пражская" - показы фестивальных фильмов и Центр документального кино в музее Москвы - творческие встречи с режиссерами и героями фильмов. Участниками событий по предварительной регистрации могут стать все желающие. Мероприятия транслируются онлайн на русском и английском языках на официальной онлайн-платформе кинофестиваля Rutube. Подробная программа - на сайте.