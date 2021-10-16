В Москве впервые пройдет Фестиваль социального кино "Лампа"

Новости

Юрист объяснил, как безопасно купить или продать недвижимость 07:57
"Память" Вирасетакула выйдет только в кинотеатрах 07:25
Теннисист Медведев прокомментировал снятие с турнира ATP в Москве 06:40
Боксер Чудинов победил немца Миттага в Казани 06:25
Иммунолог назвал симптомы COVID-19, при которых нужно вызвать скорую 06:22
В Домбае для привлечения туристов стали бесплатно раздавать айран 06:17
В Австралии изъята крупнейшая в истории страны партия наркотика 05:52
Гинцбург: "Спутник V" может получить постоянную регистрацию через 2-3 недели 05:26
В канадском Калгари вооруженный мачете мужчина напал на прохожих 04:50
В России разработали изменения в ПДД для электросамокатов и гироскутеров 04:30
В Дагестане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 4 человека 04:18
Чиновника из ЕАО будут судить из-за разрушения дамбы 03:29
Корабль "Шэньчжоу-13" с экипажем состыковался с орбитальной станцией КНР 03:10
В НАСА сообщили подробности инцидента с потерей ориентации МКС 02:40
Вице-премьер Оверчук: РФ и США не удовлетворены нынешними отношениями 02:18
Пресс-секретарь рассказал о самочувствии госпитализированного Клинтона 01:56
ЦКПЗ США: Вакцинация в 11 раз снижает риск смерти из-за COVID-19 01:40
Правительство Ярославской области ушло в отставку 00:13
Въезд в США разрешат привитым лишь одобренными в стране вакцинами 15.10.2021
Музей звучащей литературы откроется в Москве 15.10.2021
Лжекоммунальщики вымогали с пенсионеров деньги за мнимую чистку вентиляции 15.10.2021
Вирусолог назвал обязательное обследование перед ревакцинацией от COVID-19 15.10.2021
Возбуждено уголовное дело по конфликту между пассажирами московского метро 15.10.2021
Захарова: Запад устраивает истерику в преддверии открытия "Северного потока-2" 15.10.2021
Россия и Швеция обсудили экономическое сотрудничество 15.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
16.10.2021 07:00
Рубрика: Культура

В Москве впервые пройдет Фестиваль социального кино "Лампа"

Текст: Сусанна Альперина
С 15 по 18 октября 2 в Москве впервые проходит международный фестиваль-форум социального кино "Лампа". В программе - кинопоказы и образовательные мероприятия. В шорт-лист фестиваля вошли работы из России, Германии, Израиля, Великобритании, США, Индии и других стран.
Фото: www.fest.lampa Фото: www.fest.lampa
Фото: www.fest.lampa

Фестиваль "Лампа" начал свою историю в 2014 году в Перми. Ежегодно его участниками становятся конкурсанты со всего мира: за восемь лет заявки на участие подали авторы более девяти тысяч короткометражных картин, а показы и мероприятия фестиваля проводятся, как в России, так и за рубежом, в том числе на площадках Организации Объединенных Наций. В 2020 году "Лампа" получила статус международного кинофестиваля, который проводится на территории России.

Фото: Открытый фестиваль документального кино "РОССИЯ"
"РГ" покажет трансляцию открытия фестиваля документального кино "Россия"

В этом году киносмотр впервые проходит в Москве. И в российскую столицу приезжают высокие гости из-за рубежа - генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, австралийский режиссер и номинант премии "Оскар" Радхея Джегатева. Всего же в работе киносмотра принимают участие более 70 спикеров и экспертов, среди которых актеры Александр Петров, Катерина Шпица, Виктор Добронравов, режиссер Илья Найшуллер, оператор Олег Лукичев и другие. Девиз фестиваля этого года - "Город светлее с кино".

"Фестиваль "Лампа" - это яркий прожектор, который высвечивает серьезные проблемы и новых героев, способных эти проблемы решать. Из года в год мероприятие задает тренды в области социального видеоконтента. Обширное сообщество фестиваля, а это режиссеры, сценаристы, операторы, актеры, настоящие герои из реальной жизни, добровольцы, благотворители, социально ответственные компании, СМИ и, конечно, зрители, - вместе мы меняем мир к лучшему!", - говорит Ольга Зубкова, президент Международного кинофестиваля "Лампа", заместитель председателя совета Общественного Телевидения России.

"Кинофестиваль "Лампа" показал, что объединившись и сотрудничая ради достижения общей цели, мы действительно сможем помочь тем, кто в этом нуждается", - говорит Лю Чжэньмин, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам.

"Зная о проблемах других людей, мы хотим делиться своим взглядом на них, предлагать решения. Мы сочувствуем, сопереживаем, становимся сопричастными", - говорит Катерина Шпица, актриса театра и кино, амбассадор кинофестиваля.

Киносмотр проводится при участии Агентства креативных индустрий и Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы на следующих площадках: Цифровое деловое пространство- торжественные события, деловая программа, показы фестивальных фильмов, кинотеатр "Киномакс-Пражская" - показы фестивальных фильмов и Центр документального кино в музее Москвы - творческие встречи с режиссерами и героями фильмов. Участниками событий по предварительной регистрации могут стать все желающие. Мероприятия транслируются онлайн на русском и английском языках на официальной онлайн-платформе кинофестиваля Rutube. Подробная программа - на сайте.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Гинцбург: "Спутник V" может получить постоянную регистрацию через 2-3 недели
В России разработали изменения в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
В НАСА сообщили подробности инцидента с потерей ориентации МКС
Захарова: Запад устраивает истерику в преддверии открытия "Северного потока-2"
ФМБА подало документы на регистрацию препарата от COVID-19 "Мир-19"
Почему нужно идти на выставку Премии Кандинского
Классика: лучшие концерты недели