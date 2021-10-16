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16.10.2021 15:50
Рубрика: Экономика

В ПФР рассказали, как мужчинам получить материнский капитал

Текст: Ольга Игнатова
Право на материнский капитал имеют не только женщины, но и мужчины. Об этом напоминают специалисты отделения ПФР по Москве и Московской области. В каких же случаях папы имеют право на получение сертификата на материнский капитал?
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Прежде всего отец должен иметь российское гражданство и являться единственным усыновителем второго, третьего или последующего ребенка, решение суда об усыновлении которого вступило в законную силу с 1 января 2007 года. Также право на материнский капитал имеют граждане России, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2020 года.

Фото: iStock
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Если мама ребенка умерла, лишена родительских прав из-за различных обстоятельств, то право на материнский капитал получает отец вне зависимости от гражданства.

В ПФР также напоминают, что с апреля 2020 года сертификат на материнский капитал выдается в проактивной форме. Это значит, что сертификат в электронной форме поступает в личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Цифровая версия сертификата включает в себя те же сведения, которые раньше были в бумажном варианте. Но для семей с приемными детьми порядок оформления сертификата остался прежним - заявительным, так как сведения об усыновлении, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами приемные родители.

Напомним, что ежегодно размер материнского капитала индексируется. Размер материнского капитала на сегодняшний день составляет 483 882 рубля. При этом, если в семье с 2020 по 2026 год включительно родилось двое детей, то помимо материнского капитала за первого ребенка, семья получает 155 550 рублей за второго. Всего за двоих детей - 639 432 рубля.

Как накануне заявил глава Минтруда Антон Котяков, в следующем году размер маткапитала скорректируют исходя из показателя фактической инфляции, а не прогнозируемой, но для этого нужны поправки в законодательство.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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После рождения или усыновления ребенка за сертификатом можно обратиться в любое удобное время.

Средства материнского капитала не облагаются налогом на доходы физических лиц. Получить их можно только безналично. Все схемы обналичивания этих средств являются незаконными.

Программа семейного капитала действует до 2026 года.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Материнский капитал

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