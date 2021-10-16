В России снизились цены на строительную древесину

Строительная древесина в России подешевела на 10-12% по сравнению с пиковыми значениями в августе, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов Ассоциации деревянного домостроения.

Специалисты считают, снижение цен носит сезонный характер и не повлияет на стоимость строительства деревянных домов.

"Снижение цен на древесину малозаметно еще и потому, что предшествующее подорожание составило 100%", - отметила член правления ассоциации, гендиректор "ДДМ-Строй" Вера Вавилова.

По ее словам, дома могут подешеветь только в начале нового сезона 2022 года и при условии падения цен как минимум еще на 10%.

Рост цен на пиломатериалы начался в России с осени прошлого года на фоне повышенного спроса почти во всем мире.