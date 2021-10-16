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16.10.2021 10:49
Рубрика: В мире

В США неизвестный открыл стрельбу во время футбольного матча

Текст: Александр Саможнев

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы на матче по американскому футболу в Алабаме. Толпы зрителей устремились к выходам со стадиона, а игроки упали на землю. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Двое из четырех раненых - несовершеннолетние, сообщает телеканал NBC News.

Стрельба произошла в студенческом кампусе в Испании

По предварительным данным, стрельба началась неподалеку от стадиона Лэдд-Пиблз в городе Мобиле, где проходил матч между школьными командами. Нападение организовали несколько человек, однако непосредственно стрелял только один. Предположительно, всего было произведено пять-семь выстрелов.

Задержания пока не проводились. Полиция проводит расследование инцидента.

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