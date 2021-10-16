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16.10.2021 02:18
Рубрика: Власть

Вице-премьер Оверчук: РФ и США не удовлетворены нынешними отношениями

Ни Москва, ни Вашингтон не удовлетворены нынешним состоянием двусторонних отношений. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук по итогам переговоров с представителями властей США и американского бизнеса. По его словам, на всех встречах "красной нитью проходило, что отношения должны быть лучше".

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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"Конечно, в отношениях, которые у нас сегодня существуют, очень много завалов, очень много нужно расчищать", - цитирует РИА Новости Оверчука. Он напомнил, что МИД РФ проводит очень большую работу на этом направлении, и подчеркнул необходимость развития экономической повестки.

Необходимо иметь прямые контакты, поддерживать их, избегать посредников, "иметь возможность разговаривать напрямую, объяснять друг другу наши позиции, нашу логику принятия решений", отметил вице-премьер.

Вашингтон выразил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений и в экономике, и в климатической повестке. Так, США положительно восприняли заявления российского руководства о достижении углеродной нейтральности к 2060 году и готовы работать на этом направлении с Москвой.

О "значительном интересе" к работе в России заявили американские предприниматели. При этом Москва положительно относится к присутствию американского бизнеса на российском рынке, подчеркнул вице-премьер. Он выразил уверенность, что к концу этого года, товарооборот между нашими странами может выйти на новый рекорд.

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