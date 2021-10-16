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Рубрика: В мире

Во Франции тесты на коронавирус сделали платными для непривитых

Текст: Александр Саможнев
С 15 октября ковид-тесты во Франции стали платными для невакцинированных людей. Гражданам придется потратить от 22 до 45 евро за тест. Это изменение является сигналом о начале нового этапа в стратегии правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Фото: Мурад Оруджев \ РИА Новости Фото: Мурад Оруджев \ РИА Новости
Фото: Мурад Оруджев \ РИА Новости

Непривитым людям теперь придется платить за вход в кафе, рестораны и театры, поскольку в соответствии с законом, принятым этим летом, для посещения многих заведений требуется подтверждение полной вакцинации, недавнего отрицательного теста или выздоровления от Covid-19.

"На мой взгляд, это переломный момент. Те, кто не вакцинирован, возможно, поймут, что это нужно сделать. Обычно, когда речь идет о том, чтобы платить за тест на ковид из своего кармана, это мотивирует людей к вакцинации", - цитирует телеканал Euronews фармацевта Жана-Марка Сельву.

Многие считают, что таким образом власти пытаются ускорить темпы вакцинации в стране и задаются вопросом: "Где же право человека на свободу?"

Резкое снижение числа протестующих и значительный рост числа прививок в последние месяцы свидетельствуют о том, что ставка президента Эммануэля Макрона на усиленин ограничений для стимулирования вакцинации оправдала себя.

Фото: wikimedia.org
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Но поскольку в последние недели показатели вакцинации снова снизились, правительство возобновило сочетание принудительных и побудительных мер - включая рекламную кампанию, пропагандирующую "желательные" эффекты вакцин.

Франция, одна из самых скептически настроенных к вакцинам стран в мире, в настоящее время полностью привила почти 70 процентов населения от коронавируса, что является одним из самых высоких показателей в Европе, согласно данным The New York Times.

В мире Европа Франция Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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