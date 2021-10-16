Володин сообщил о проработке вопроса борьбы с бедностью

В Госдуме совместно с кабмином проработают вопрос борьбы с бедностью граждан. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы этот вопрос будем решать вместе с правительством​​​, - заявил он в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1". - И сегодня наши профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам".

Он уточнил, что вопрос будет обсуждаться в том числе в рамках рассмотрения проекта бюджета на 2022-2024 годы. "Мы со своей стороны будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме", - отметил председатель ГД.