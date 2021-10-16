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16.10.2021 20:30
Рубрика: Общество

Всероссийский педагогический диктант написали учителя из 40 регионов страны

Текст: Владимир Емельяненко

Педагоги из 40 регионов России приняли участие в первом Всероссийском педагогическом диктанте.

Фото: Сергей Медведев / ТАСС
Тест: проверьте свои знания и пройдите пробный ЕГЭ по русскому

Диктант учителя писали на базе методического центра "Россия - Моя история" и на его площадках, а точнее, в мультимедийных исторических парках. Так же диктант прошел в тестовом онлайн-режиме по всей стране. Об этом сообщает Фонда новых форм развития образования. По его данным, свыше 7 тысячи учителей проверить свои знания по русскому языку и в творческом испытании по основам педагогики.

Правда, были отмечены сбои в работе ондайн-платформ в разных регионах. "Мы приносим свои извинения за возможные сбои онлайн-платформы, которые были связаны с работой хостинга. В некоторых регионах наблюдались проблемы с доступом в моменты пиковой нагрузки на систему", - цитируют первого заместителя руководителя Фонда новых форм развития образования Александра Тарасова авторы сообщения, размещенного на официальном сайте Фонда.

Итоги первого Всероссийского педагогического диктанта будут подведены до 21 ноября. Педагогический диктант вновь пройдет и в следующем году. И. как обещает Фонд Фонда новых форм развития образования "будут приняты во внимание онлайн- и офлайн-опыт этого года". .

Общество Образование

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