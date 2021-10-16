Новости

Россияне стали брать меньше ипотечных кредитов 09:27
В Москве арестован гражданин Израиля по делу о мошенничестве 09:09
Гинцбург озвучил возможное название детской вакцины от COVID-19 08:47
Вучич заявил о намерении обсудить с Путиным цены на газ 08:25
В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян 08:10
Юрист объяснил, как безопасно купить или продать недвижимость 07:57
"Память" Вирасетакула выйдет только в кинотеатрах 07:25
Теннисист Медведев прокомментировал снятие с турнира ATP в Москве 06:40
Боксер Чудинов победил немца Миттага в Казани 06:25
Иммунолог назвал симптомы COVID-19, при которых нужно вызвать скорую 06:22
В Домбае для привлечения туристов стали бесплатно раздавать айран 06:17
В Австралии изъята крупнейшая в истории страны партия наркотика 05:52
Гинцбург: "Спутник V" может получить постоянную регистрацию через 2-3 недели 05:26
В канадском Калгари вооруженный мачете мужчина напал на прохожих 04:50
В России разработали изменения в ПДД для электросамокатов и гироскутеров 04:30
В Дагестане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 4 человека 04:18
Чиновника из ЕАО будут судить из-за разрушения дамбы 03:29
Корабль "Шэньчжоу-13" с экипажем состыковался с орбитальной станцией КНР 03:10
В НАСА сообщили подробности инцидента с потерей ориентации МКС 02:40
Вице-премьер Оверчук: РФ и США не удовлетворены нынешними отношениями 02:18
Пресс-секретарь рассказал о самочувствии госпитализированного Клинтона 01:56
ЦКПЗ США: Вакцинация в 11 раз снижает риск смерти из-за COVID-19 01:40
Правительство Ярославской области ушло в отставку 00:13
Въезд в США разрешат привитым лишь одобренными в стране вакцинами 15.10.2021
Музей звучащей литературы откроется в Москве 15.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
16.10.2021 08:25
Рубрика: В мире

Вучич заявил о намерении обсудить с Путиным цены на газ

Текст: Александр Саможнев
Фото: AFP/Jure Makovec Фото: AFP/Jure Makovec
Фото: AFP/Jure Makovec

Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить в ходе личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным цены на газ в рамках нового контракта. Визит сербского лидера в Москву должен состояться 25 ноября.

Фото: REUTERS/Zorana Jevtic
Вучич: Европа сама виновата в энергетическом кризисе

"Нам предложили, чтобы цена газа на 70 процентов состояла из цены на бирже, на 30 процентов рассчитывалась по нефтяной формуле. Тогда бы цена была 790 долларов за 1000 кубических метров. Поэтому так важна моя встреча с Путиным 25 ноября", - цитирует РИА Новости Вучича. По его словам, Белград предлагает цену из расчета 70 процентов по нефтяной формуле, а 30 процентов - по биржевой стоимости. Тогда бы цена была 510 долларов.

По нынешнему контракту Сербия получает газ из России по 270 долларов за 1000 кубометров, договор истекает в конце года. В хранилищах сейчас находится 268 миллионов кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 миллионов кубических метров в сутки.

Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров транзитом через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. На первом этапе трубопровод должен обеспечить транспортировку около четырех миллиардов кубических метров газа в год, полностью покрывая потребности Сербии. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для сербов и стран ЕС.

В мире Европа Сербия

Главное сегодня

Гинцбург озвучил возможное название детской вакцины от COVID-19
В России разработали изменения в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
В НАСА сообщили подробности инцидента с потерей ориентации МКС
В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян
Захарова: Запад устраивает истерику в преддверии открытия "Северного потока-2"
Россия снимает ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Как меняются коронавирусные ограничения в разных странах