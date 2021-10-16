Вучич заявил о намерении обсудить с Путиным цены на газ

Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить в ходе личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным цены на газ в рамках нового контракта. Визит сербского лидера в Москву должен состояться 25 ноября.

"Нам предложили, чтобы цена газа на 70 процентов состояла из цены на бирже, на 30 процентов рассчитывалась по нефтяной формуле. Тогда бы цена была 790 долларов за 1000 кубических метров. Поэтому так важна моя встреча с Путиным 25 ноября", - цитирует РИА Новости Вучича. По его словам, Белград предлагает цену из расчета 70 процентов по нефтяной формуле, а 30 процентов - по биржевой стоимости. Тогда бы цена была 510 долларов.

По нынешнему контракту Сербия получает газ из России по 270 долларов за 1000 кубометров, договор истекает в конце года. В хранилищах сейчас находится 268 миллионов кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 миллионов кубических метров в сутки.

Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров транзитом через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. На первом этапе трубопровод должен обеспечить транспортировку около четырех миллиардов кубических метров газа в год, полностью покрывая потребности Сербии. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для сербов и стран ЕС.