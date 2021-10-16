За сутки в России подтверждено 33 208 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 33 208 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 6545
- 2 Санкт-Петербург 3088
- 3 Московская область 2403
- 4 Самарская область 838
- 5 Нижегородская область 706
- 6 Воронежская область 671
- 7 Республика Башкортостан 664
- 8 Пермский край 586
- 9 Свердловская область 583
- 10 Республика Крым 579
- 11 Ростовская область 570
- 12 Красноярский край 471
- 13 Челябинская область 412
- 14 Иркутская область 401
- 15 Омская область 395
- 16 Оренбургская область 393
- 17 Саратовская область 393
- 18 Волгоградская область 381
- 19 Ставропольский край 372
- 20 Смоленская область 362
- 21 Ульяновская область 359
- 22 Удмуртская Республика 355
- 23 Алтайский край 350
- 24 Архангельская область 346
- 25 Брянская область 332
- 26 Тверская область 322
- 27 Пензенская область 319
- 28 Вологодская область 314
- 29 Липецкая область 309
- 30 Хабаровский край 309
- 31 Калининградская область 301
- 32 Ленинградская область 298
- 33 Белгородская область 293
- 34 Тюменская область 291
- 35 Владимирская область 286
- 36 Севастополь 278
- 37 Республика Коми 277
- 38 Курская область 277
- 39 Республика Карелия 269
- 40 Забайкальский край 259
- 41 Республика Саха (Якутия) 256
- 42 Краснодарский край 254
- 43 Псковская область 247
- 44 Ярославская область 247
- 45 Новосибирская область 241
- 46 Астраханская область 237
- 47 Орловская область 232
- 48 Приморский край 230
- 49 Ханты-Мансийский автономный округ 228
- 50 Ивановская область 210
- 51 Кировская область 209
- 52 Мурманская область 205
- 53 Кемеровская область 199
- 54 Новгородская область 195
- 55 Рязанская область 184
- 56 Курганская область 175
- 57 Тульская область 170
- 58 Калужская область 160
- 59 Тамбовская область 158
- 60 Республика Хакасия 157
- 61 Костромская область 157
- 62 Амурская область 136
- 63 Томская область 135
- 64 Республика Бурятия 129
- 65 Республика Дагестан 129
- 66 Республика Чувашия 122
- 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 120
- 68 Республика Мордовия 118
- 69 Республика Татарстан 117
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 105
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 85
- 72 Республика Марий Эл 84
- 73 Чеченская Республика 76
- 74 Республика Ингушетия 67
- 75 Республика Адыгея 65
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 63
- 77 Республика Калмыкия 60
- 78 Республика Тыва 60
- 79 Сахалинская область 59
- 80 Республика Алтай 42
- 81 Камчатский край 40
- 82 Еврейская автономная область 39
- 83 Магаданская область 18
- 84 Чукотский автономный округ 17
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 958 384 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Магаданская область 0,16%
- 2. Сахалинская область 0,17%
- 3. Республика Калмыкия, Республика Алтай 0,19%
За последние сутки подтверждено 1002 смерти
- Москва 72
- Санкт-Петербург 67
- Краснодарский край 41
- Свердловская область 38
- Республика Башкортостан 36
- Ростовская область 33
- Ставропольский край 32
- Пермский край 30
- Удмуртская Республика 28
- Челябинская область 28
- Пензенская область 25
- Волгоградская область 24
- Нижегородская область 24
- Оренбургская область 24
- Алтайский край 24
- Красноярский край 24
- Саратовская область 21
- Тюменская область 21
- Воронежская область 20
- Иркутская область 18
- Тульская область 16
- Республика Крым 16
- Липецкая область 13
- Астраханская область 13
- Брянская область 12
- Ульяновская область 12
- Республика Хакасия 12
- Владимирская область 11
- Республика Чувашия 11
- Новосибирская область 11
- Рязанская область 10
- Вологодская область 10
- Омская область 10
- Республика Татарстан 9
- Ханты-Мансийский автономный округ 9
- Тверская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Коми 7
- Псковская область 7
- Республика Дагестан 7
- Белгородская область 6
- Московская область 6
- Ярославская область 6
- Архангельская область 6
- Республика Адыгея 6
- Севастополь 6
- Кабардино-Балкарская Республика 6
- Карачаево-Черкесская Республика 6
- Курганская область 6
- Кемеровская область 6
- Ивановская область 5
- Калужская область 5
- Курская область 5
- Смоленская область 5
- Тамбовская область 5
- Республика Марий Эл 5
- Республика Мордовия 5
- Самарская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Забайкальский край 5
- Республика Карелия 4
- Калининградская область 4
- Приморский край 4
- Хабаровский край 4
- Костромская область 3
- Орловская область 3
- Ленинградская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Камчатский край 3
- Сахалинская область 3
- Чеченская Республика 2
- Кировская область 2
- Томская область 2
- Республика Бурятия 2
- Амурская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Алтай 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 222 315 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 883 человека
- Москва 3637
- Санкт-Петербург 2245
- Московская область 1558
- Республика Башкортостан 694
- Самарская область 587
- Нижегородская область 512
- Свердловская область 425
- Республика Крым 423
- Красноярский край 411
- Омская область 391
- Архангельская область 361
- Оренбургская область 357
- Ульяновская область 350
- Удмуртская Республика 342
- Пермский край 342
- Волгоградская область 339
- Ленинградская область 282
- Хабаровский край 281
- Воронежская область 276
- Ставропольский край 274
- Иркутская область 267
- Вологодская область 254
- Калининградская область 245
- Белгородская область 244
- Брянская область 243
- Приморский край 236
- Липецкая область 230
- Республика Карелия 222
- Астраханская область 222
- Ростовская область 203
- Челябинская область 200
- Саратовская область 189
- Кемеровская область 189
- Забайкальский край 187
- Псковская область 182
- Севастополь 179
- Республика Бурятия 175
- Курская область 174
- Тамбовская область 158
- Ярославская область 157
- Мурманская область 156
- Тульская область 155
- Калужская область 154
- Краснодарский край 154
- Ханты-Мансийский автономный округ 153
- Республика Коми 149
- Амурская область 149
- Новосибирская область 146
- Новгородская область 144
- Тюменская область 142
- Рязанская область 128
- Смоленская область 125
- Орловская область 119
- Костромская область 112
- Республика Дагестан 110
- Ивановская область 106
- Кировская область 106
- Курганская область 99
- Республика Татарстан 92
- Чеченская Республика 86
- Кабардино-Балкарская Республика 83
- Республика Тыва 83
- Владимирская область 82
- Алтайский край 75
- Республика Мордовия 74
- Ямало-Ненецкий автономный округ 65
- Республика Калмыкия 63
- Томская область 61
- Республика Ингушетия 55
- Еврейская автономная область 54
- Республика Северная Осетия - Алания 49
- Сахалинская область 48
- Республика Марий Эл 40
- Карачаево-Черкесская Республика 39
- Пензенская область 29
- Республика Адыгея 25
- Ненецкий автономный округ 20
- Магаданская область 20
- Республика Чувашия 18
- Республика Саха (Якутия) 17
- Камчатский край 17
- Республика Хакасия 15
- Республика Алтай 11
- Тверская область 6
- Чукотский автономный округ 6
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 981 907 человек.