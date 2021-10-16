За сутки в России подтверждено 33 208 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 33 208 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 6545

2 Санкт-Петербург 3088

3 Московская область 2403

4 Самарская область 838

5 Нижегородская область 706

6 Воронежская область 671

7 Республика Башкортостан 664

8 Пермский край 586

9 Свердловская область 583

10 Республика Крым 579

11 Ростовская область 570

12 Красноярский край 471

13 Челябинская область 412

14 Иркутская область 401

15 Омская область 395

16 Оренбургская область 393

17 Саратовская область 393

18 Волгоградская область 381

19 Ставропольский край 372

20 Смоленская область 362

21 Ульяновская область 359

22 Удмуртская Республика 355

23 Алтайский край 350

24 Архангельская область 346

25 Брянская область 332

26 Тверская область 322

27 Пензенская область 319

28 Вологодская область 314

29 Липецкая область 309

30 Хабаровский край 309

31 Калининградская область 301

32 Ленинградская область 298

33 Белгородская область 293

34 Тюменская область 291

35 Владимирская область 286

36 Севастополь 278

37 Республика Коми 277

38 Курская область 277

39 Республика Карелия 269

40 Забайкальский край 259

41 Республика Саха (Якутия) 256

42 Краснодарский край 254

43 Псковская область 247

44 Ярославская область 247

45 Новосибирская область 241

46 Астраханская область 237

47 Орловская область 232

48 Приморский край 230

49 Ханты-Мансийский автономный округ 228

50 Ивановская область 210

51 Кировская область 209

52 Мурманская область 205

53 Кемеровская область 199

54 Новгородская область 195

55 Рязанская область 184

56 Курганская область 175

57 Тульская область 170

58 Калужская область 160

59 Тамбовская область 158

60 Республика Хакасия 157

61 Костромская область 157

62 Амурская область 136

63 Томская область 135

64 Республика Бурятия 129

65 Республика Дагестан 129

66 Республика Чувашия 122

67 Ямало-Ненецкий автономный округ 120

68 Республика Мордовия 118

69 Республика Татарстан 117

70 Кабардино-Балкарская Республика 105

71 Республика Северная Осетия-Алания 85

72 Республика Марий Эл 84

73 Чеченская Республика 76

74 Республика Ингушетия 67

75 Республика Адыгея 65

76 Карачаево-Черкесская Республика 63

77 Республика Калмыкия 60

78 Республика Тыва 60

79 Сахалинская область 59

80 Республика Алтай 42

81 Камчатский край 40

82 Еврейская автономная область 39

83 Магаданская область 18

84 Чукотский автономный округ 17

85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 958 384 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Магаданская область 0,16%

2. Сахалинская область 0,17%

3. Республика Калмыкия, Республика Алтай 0,19% За последние сутки подтверждено 1002 смерти Москва 72

Санкт-Петербург 67

Краснодарский край 41

Свердловская область 38

Республика Башкортостан 36

Ростовская область 33

Ставропольский край 32

Пермский край 30

Удмуртская Республика 28

Челябинская область 28

Пензенская область 25

Волгоградская область 24

Нижегородская область 24

Оренбургская область 24

Алтайский край 24

Красноярский край 24

Саратовская область 21

Тюменская область 21

Воронежская область 20

Иркутская область 18

Тульская область 16

Республика Крым 16

Липецкая область 13

Астраханская область 13

Брянская область 12

Ульяновская область 12

Республика Хакасия 12

Владимирская область 11

Республика Чувашия 11

Новосибирская область 11

Рязанская область 10

Вологодская область 10

Омская область 10

Республика Татарстан 9

Ханты-Мансийский автономный округ 9

Тверская область 8

Мурманская область 8

Республика Коми 7

Псковская область 7

Республика Дагестан 7

Белгородская область 6

Московская область 6

Ярославская область 6

Архангельская область 6

Республика Адыгея 6

Севастополь 6

Кабардино-Балкарская Республика 6

Карачаево-Черкесская Республика 6

Курганская область 6

Кемеровская область 6

Ивановская область 5

Калужская область 5

Курская область 5

Смоленская область 5

Тамбовская область 5

Республика Марий Эл 5

Республика Мордовия 5

Самарская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Забайкальский край 5

Республика Карелия 4

Калининградская область 4

Приморский край 4

Хабаровский край 4

Костромская область 3

Орловская область 3

Ленинградская область 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Камчатский край 3

Сахалинская область 3

Чеченская Республика 2

Кировская область 2

Томская область 2

Республика Бурятия 2

Амурская область 2

Еврейская автономная область 2

Ненецкий автономный округ 1

Республика Калмыкия 1

Республика Алтай 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 222 315 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 883 человека Москва 3637

Санкт-Петербург 2245

Московская область 1558

Республика Башкортостан 694

Самарская область 587

Нижегородская область 512

Свердловская область 425

Республика Крым 423

Красноярский край 411

Омская область 391

Архангельская область 361

Оренбургская область 357

Ульяновская область 350

Удмуртская Республика 342

Пермский край 342

Волгоградская область 339

Ленинградская область 282

Хабаровский край 281

Воронежская область 276

Ставропольский край 274

Иркутская область 267

Вологодская область 254

Калининградская область 245

Белгородская область 244

Брянская область 243

Приморский край 236

Липецкая область 230

Республика Карелия 222

Астраханская область 222

Ростовская область 203

Челябинская область 200

Саратовская область 189

Кемеровская область 189

Забайкальский край 187

Псковская область 182

Севастополь 179

Республика Бурятия 175

Курская область 174

Тамбовская область 158

Ярославская область 157

Мурманская область 156

Тульская область 155

Калужская область 154

Краснодарский край 154

Ханты-Мансийский автономный округ 153

Республика Коми 149

Амурская область 149

Новосибирская область 146

Новгородская область 144

Тюменская область 142

Рязанская область 128

Смоленская область 125

Орловская область 119

Костромская область 112

Республика Дагестан 110

Ивановская область 106

Кировская область 106

Курганская область 99

Республика Татарстан 92

Чеченская Республика 86

Кабардино-Балкарская Республика 83

Республика Тыва 83

Владимирская область 82

Алтайский край 75

Республика Мордовия 74

Ямало-Ненецкий автономный округ 65

Республика Калмыкия 63

Томская область 61

Республика Ингушетия 55

Еврейская автономная область 54

Республика Северная Осетия - Алания 49

Сахалинская область 48

Республика Марий Эл 40

Карачаево-Черкесская Республика 39

Пензенская область 29

Республика Адыгея 25

Ненецкий автономный округ 20

Магаданская область 20

Республика Чувашия 18

Республика Саха (Якутия) 17

Камчатский край 17

Республика Хакасия 15

Республика Алтай 11

Тверская область 6

Чукотский автономный округ 6 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 981 907 человек. Эксперт подтвердил, что коронавирус ускоряет процессы старения