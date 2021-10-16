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16.10.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 33 208 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 33 208 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 6545
  • 2 Санкт-Петербург 3088
  • 3 Московская область 2403
  • 4 Самарская область 838
  • 5 Нижегородская область 706
  • 6 Воронежская область 671
  • 7 Республика Башкортостан 664
  • 8 Пермский край 586
  • 9 Свердловская область 583
  • 10 Республика Крым 579
  • 11 Ростовская область 570
  • 12 Красноярский край 471
  • 13 Челябинская область 412
  • 14 Иркутская область 401
  • 15 Омская область 395
  • 16 Оренбургская область 393
  • 17 Саратовская область 393
  • 18 Волгоградская область 381
  • 19 Ставропольский край 372
  • 20 Смоленская область 362
  • 21 Ульяновская область 359
  • 22 Удмуртская Республика 355
  • 23 Алтайский край 350
  • 24 Архангельская область 346
  • 25 Брянская область 332
  • 26 Тверская область 322
  • 27 Пензенская область 319
  • 28 Вологодская область 314
  • 29 Липецкая область 309
  • 30 Хабаровский край 309
  • 31 Калининградская область 301
  • 32 Ленинградская область 298
  • 33 Белгородская область 293
  • 34 Тюменская область 291
  • 35 Владимирская область 286
  • 36 Севастополь 278
  • 37 Республика Коми 277
  • 38 Курская область 277
  • 39 Республика Карелия 269
  • 40 Забайкальский край 259
  • 41 Республика Саха (Якутия) 256
  • 42 Краснодарский край 254
  • 43 Псковская область 247
  • 44 Ярославская область 247
  • 45 Новосибирская область 241
  • 46 Астраханская область 237
  • 47 Орловская область 232
  • 48 Приморский край 230
  • 49 Ханты-Мансийский автономный округ 228
  • 50 Ивановская область 210
  • 51 Кировская область 209
  • 52 Мурманская область 205
  • 53 Кемеровская область 199
  • 54 Новгородская область 195
  • 55 Рязанская область 184
  • 56 Курганская область 175
  • 57 Тульская область 170
  • 58 Калужская область 160
  • 59 Тамбовская область 158
  • 60 Республика Хакасия 157
  • 61 Костромская область 157
  • 62 Амурская область 136
  • 63 Томская область 135
  • 64 Республика Бурятия 129
  • 65 Республика Дагестан 129
  • 66 Республика Чувашия 122
  • 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 120
  • 68 Республика Мордовия 118
  • 69 Республика Татарстан 117
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 105
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 85
  • 72 Республика Марий Эл 84
  • 73 Чеченская Республика 76
  • 74 Республика Ингушетия 67
  • 75 Республика Адыгея 65
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 63
  • 77 Республика Калмыкия 60
  • 78 Республика Тыва 60
  • 79 Сахалинская область 59
  • 80 Республика Алтай 42
  • 81 Камчатский край 40
  • 82 Еврейская автономная область 39
  • 83 Магаданская область 18
  • 84 Чукотский автономный округ 17
  • 85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 958 384 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Магаданская область 0,16%
  • 2. Сахалинская область 0,17%
  • 3. Республика Калмыкия, Республика Алтай 0,19%
За последние сутки подтверждено 1002 смерти
  • Москва 72
  • Санкт-Петербург 67
  • Краснодарский край 41
  • Свердловская область 38
  • Республика Башкортостан 36
  • Ростовская область 33
  • Ставропольский край 32
  • Пермский край 30
  • Удмуртская Республика 28
  • Челябинская область 28
  • Пензенская область 25
  • Волгоградская область 24
  • Нижегородская область 24
  • Оренбургская область 24
  • Алтайский край 24
  • Красноярский край 24
  • Саратовская область 21
  • Тюменская область 21
  • Воронежская область 20
  • Иркутская область 18
  • Тульская область 16
  • Республика Крым 16
  • Липецкая область 13
  • Астраханская область 13
  • Брянская область 12
  • Ульяновская область 12
  • Республика Хакасия 12
  • Владимирская область 11
  • Республика Чувашия 11
  • Новосибирская область 11
  • Рязанская область 10
  • Вологодская область 10
  • Омская область 10
  • Республика Татарстан 9
  • Ханты-Мансийский автономный округ 9
  • Тверская область 8
  • Мурманская область 8
  • Республика Коми 7
  • Псковская область 7
  • Республика Дагестан 7
  • Белгородская область 6
  • Московская область 6
  • Ярославская область 6
  • Архангельская область 6
  • Республика Адыгея 6
  • Севастополь 6
  • Кабардино-Балкарская Республика 6
  • Карачаево-Черкесская Республика 6
  • Курганская область 6
  • Кемеровская область 6
  • Ивановская область 5
  • Калужская область 5
  • Курская область 5
  • Смоленская область 5
  • Тамбовская область 5
  • Республика Марий Эл 5
  • Республика Мордовия 5
  • Самарская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Забайкальский край 5
  • Республика Карелия 4
  • Калининградская область 4
  • Приморский край 4
  • Хабаровский край 4
  • Костромская область 3
  • Орловская область 3
  • Ленинградская область 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Камчатский край 3
  • Сахалинская область 3
  • Чеченская Республика 2
  • Кировская область 2
  • Томская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Амурская область 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Алтай 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 222 315 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 883 человека
  • Москва 3637
  • Санкт-Петербург 2245
  • Московская область 1558
  • Республика Башкортостан 694
  • Самарская область 587
  • Нижегородская область 512
  • Свердловская область 425
  • Республика Крым 423
  • Красноярский край 411
  • Омская область 391
  • Архангельская область 361
  • Оренбургская область 357
  • Ульяновская область 350
  • Удмуртская Республика 342
  • Пермский край 342
  • Волгоградская область 339
  • Ленинградская область 282
  • Хабаровский край 281
  • Воронежская область 276
  • Ставропольский край 274
  • Иркутская область 267
  • Вологодская область 254
  • Калининградская область 245
  • Белгородская область 244
  • Брянская область 243
  • Приморский край 236
  • Липецкая область 230
  • Республика Карелия 222
  • Астраханская область 222
  • Ростовская область 203
  • Челябинская область 200
  • Саратовская область 189
  • Кемеровская область 189
  • Забайкальский край 187
  • Псковская область 182
  • Севастополь 179
  • Республика Бурятия 175
  • Курская область 174
  • Тамбовская область 158
  • Ярославская область 157
  • Мурманская область 156
  • Тульская область 155
  • Калужская область 154
  • Краснодарский край 154
  • Ханты-Мансийский автономный округ 153
  • Республика Коми 149
  • Амурская область 149
  • Новосибирская область 146
  • Новгородская область 144
  • Тюменская область 142
  • Рязанская область 128
  • Смоленская область 125
  • Орловская область 119
  • Костромская область 112
  • Республика Дагестан 110
  • Ивановская область 106
  • Кировская область 106
  • Курганская область 99
  • Республика Татарстан 92
  • Чеченская Республика 86
  • Кабардино-Балкарская Республика 83
  • Республика Тыва 83
  • Владимирская область 82
  • Алтайский край 75
  • Республика Мордовия 74
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 65
  • Республика Калмыкия 63
  • Томская область 61
  • Республика Ингушетия 55
  • Еврейская автономная область 54
  • Республика Северная Осетия - Алания 49
  • Сахалинская область 48
  • Республика Марий Эл 40
  • Карачаево-Черкесская Республика 39
  • Пензенская область 29
  • Республика Адыгея 25
  • Ненецкий автономный округ 20
  • Магаданская область 20
  • Республика Чувашия 18
  • Республика Саха (Якутия) 17
  • Камчатский край 17
  • Республика Хакасия 15
  • Республика Алтай 11
  • Тверская область 6
  • Чукотский автономный округ 6

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 981 907 человек.

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