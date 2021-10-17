10 цитат Анатолия Приставкина - писателю исполнилось бы 90 лет

Анатолий Приставкин родился 17 октября в Подмосковных Люберцах. В самом начале войны он остался сиротой, кочевал из одного детдома в другой. В 14 лет из очередного детдома сбежал и работал на аэродроме в Жуковском и консервном заводе. После войны писатель окончил Московский авиационный техникум, работал электриком, радистом. В это же время были опубликованы его первые стихи. А в 1954 году Анатолий стал студентом Литературного института имени Горького, учился у поэта-песенника Льва Ошанина, но потом все-таки избрал прозу. В 1959 году состоялся его дебют в журнале "Юность" (цикл рассказов "Военное детство").

На строительстве Братской ГЭС Приставкин был собкором "Литературной газеты", совмещая журналистику с работой в бригаде бетонщиков.

Его самая известная повесть о детдомовских братьях Кузьменышах "Ночевала тучка золотая" вышла в 1987 году. Книга получила Госпремию. Была переведена на 30 языков мира. И потом экранизирована.

"Солдат и мальчик", "Кукушата", "Летающая тётушка" - другие не менее известные произведения Приставкина. В 90-е годы Приставкин был председателем комиссии по помилованию при президенте РФ.

"Девяносто - это точно не про Анатолия, если бы не случилось несчастье, внезапная смертельная болезнь, он бы и сейчас бегал свои кроссы, плавал и нырял, - вспоминает вдова писателя Марина Приставкина. - Встречал рассветы на Селигере, радовался успехам дочки Маши, не один раз прошел бы с портретом отца-фронтовика в колонне Бессмертного полка, набирал бы творческие семинары в Литературном институте. Легко перешел бы на "цифру", как когда-то одним из первых в писательской братии самостоятельно освоил ноутбук, на который ушел весь гонорар от изданных с успехом во Франции "Тучки" и повести "Кукушата" в переводе внучки Владимира Набокова Антуанет Рубишу..."

Его не стало в 2008-м. "РГ" предлагает вспомнить цитаты из произведений Анатолия Приставкина. Провидец и философ, в своих книгах он оставил нам бесценную жизненную мудрость.

"Когда наш народ пьёт, он звереет. Это известно. Но когда он не пьёт, он тоже звереет. Когда же он пребывает самим собой?"

"Все любят добро, да не всех любит оно".

"Оружие почему-то всегда красиво. И даже чем опаснее, тем обычно красивее".

"Плохих народов не бывает, бывают лишь плохие люди".

"Удивляет лишь необыкновенная живучесть, стойкость организма ко всяким кислотам и растворителям, которые легко плавят и камень, и стекло, и любой металл, но не могут побороть нутро российского алкоголика".

"Жизнь по привычке - вот гири, которые не дают людям взлететь".

"Если женщине-матери не заложили в душу нечто милосердное, сострадательное, то вряд ли она может полноценно считаться женщиной…"

"Кто же не любит сказок! Чем хуже человеку, тем больше он любит сказку".

"Боже мой, как жизнь коротка, и как тяжко думать и загадывать наперёд, особенно когда мы уже все, все знаем".

"Разве нельзя сделать, чтобы никто никому не мешал, а все люди были живые...?"