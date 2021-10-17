10 цитат Анатолия Приставкина - писателю исполнилось бы 90 лет

Новости

Все по сценарию: "киноэкипаж" с МКС приземлился в заданной точке 07:41
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" совершил посадку в Казахстане 07:35
Корабль "Союз МС-18" включил двигатели для схода с орбиты 06:58
Россияне впервые отметят учрежденный указом президента День отца 06:35
FT: Китай испытал новую гиперзвуковую ракету, "застав врасплох" США 05:58
Вильфанд рассказал о температурных аномалиях на севере Сибири 05:25
"Союз МС-18" с киноэкипажем на борту успешно отстыковался от МКС 04:15
Космонавт Самокутяев назвал факторы, осложняющие возвращение с орбиты 03:56
Вильфанд: После мокрого снега в Москве потеплеет до +15 градусов 03:25
Глава СК Бастрыкин вручил медали актерам из "Улиц разбитых фонарей" 02:55
Венесуэла обвинила США и Кабо-Верде в похищении дипломата 02:30
"Киноэкипаж" перешел с МКС в "Союз" для возвращения на Землю 01:56
Вильфанд предупредил о сильном снеге и ураганном ветре на востоке России 01:22
Гинцбург: Испытания назального спрея от COVID еще не начались 00:24
В Албании полиция допрашивает персонал гостиницы, где погибли туристы из РФ 16.10.2021
Яценюк оценил убытки Украины от закупки газа в 5 миллиардов долларов 16.10.2021
В России снизились цены на строительную древесину 16.10.2021
Щербакова выиграла короткую программу на турнире в Будапеште 16.10.2021
У 1 153 военнослужащих в армии выявлен коронавирус 16.10.2021
После нападения в наркодиспансере Якутска скончался один человек 16.10.2021
Всероссийский педагогический диктант написали учителя из 40 регионов страны 16.10.2021
Футболисты "Спартака" и "Динамо" устроили массовую потасовку 16.10.2021
На Урале задержаны подозреваемые в продаже алкоголя, убившего 18 человек 16.10.2021
В Якутии пациент диспансера напал с ножом на соседей по палате 16.10.2021
Стало известно о предпочтениях Лукашенко в выборе напитков 16.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
17.10.2021 07:00
Рубрика: Культура

10 цитат Анатолия Приставкина - писателю исполнилось бы 90 лет

Текст: Наталья Соколова
Анатолий Приставкин родился 17 октября в Подмосковных Люберцах. В самом начале войны он остался сиротой, кочевал из одного детдома в другой. В 14 лет из очередного детдома сбежал и работал на аэродроме в Жуковском и консервном заводе. После войны писатель окончил Московский авиационный техникум, работал электриком, радистом. В это же время были опубликованы его первые стихи. А в 1954 году Анатолий стал студентом Литературного института имени Горького, учился у поэта-песенника Льва Ошанина, но потом все-таки избрал прозу. В 1959 году состоялся его дебют в журнале "Юность" (цикл рассказов "Военное детство").
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На строительстве Братской ГЭС Приставкин был собкором "Литературной газеты", совмещая журналистику с работой в бригаде бетонщиков.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Нарышкин предложил отметить как большой праздник 225-летие Владимира Даля

Его самая известная повесть о детдомовских братьях Кузьменышах "Ночевала тучка золотая" вышла в 1987 году. Книга получила Госпремию. Была переведена на 30 языков мира. И потом экранизирована.

"Солдат и мальчик", "Кукушата", "Летающая тётушка" - другие не менее известные произведения Приставкина. В 90-е годы Приставкин был председателем комиссии по помилованию при президенте РФ.

"Девяносто - это точно не про Анатолия, если бы не случилось несчастье, внезапная смертельная болезнь, он бы и сейчас бегал свои кроссы, плавал и нырял, - вспоминает вдова писателя Марина Приставкина. - Встречал рассветы на Селигере, радовался успехам дочки Маши, не один раз прошел бы с портретом отца-фронтовика в колонне Бессмертного полка, набирал бы творческие семинары в Литературном институте. Легко перешел бы на "цифру", как когда-то одним из первых в писательской братии самостоятельно освоил ноутбук, на который ушел весь гонорар от изданных с успехом во Франции "Тучки" и повести "Кукушата" в переводе внучки Владимира Набокова Антуанет Рубишу..."

Его не стало в 2008-м. "РГ" предлагает вспомнить цитаты из произведений Анатолия Приставкина. Провидец и философ, в своих книгах он оставил нам бесценную жизненную мудрость.

"Когда наш народ пьёт, он звереет. Это известно. Но когда он не пьёт, он тоже звереет. Когда же он пребывает самим собой?"

"Все любят добро, да не всех любит оно".

"Оружие почему-то всегда красиво. И даже чем опаснее, тем обычно красивее".

Фото: А. Чепрунов / РИА Новости
Первую книгу Владимира Маяковского "Я" продали за 1,3 млн рублей

"Плохих народов не бывает, бывают лишь плохие люди".

"Удивляет лишь необыкновенная живучесть, стойкость организма ко всяким кислотам и растворителям, которые легко плавят и камень, и стекло, и любой металл, но не могут побороть нутро российского алкоголика".

"Жизнь по привычке - вот гири, которые не дают людям взлететь".

"Если женщине-матери не заложили в душу нечто милосердное, сострадательное, то вряд ли она может полноценно считаться женщиной…"

"Кто же не любит сказок! Чем хуже человеку, тем больше он любит сказку".

"Боже мой, как жизнь коротка, и как тяжко думать и загадывать наперёд, особенно когда мы уже все, все знаем".

"Разве нельзя сделать, чтобы никто никому не мешал, а все люди были живые...?"

Культура Литература

Главное сегодня

В России вступил в силу новый порядок вывоза детей за границу
Минтранс и МВД предложили ввести новые дорожные знаки
Россияне впервые отметят учрежденный указом президента День отца
В Албании полиция допрашивает персонал гостиницы, где погибли туристы из РФ
Минеев победил Исмаилова в бое-реванше
Почему нужно идти на выставку Премии Кандинского
Классика: лучшие концерты недели