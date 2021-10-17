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17.10.2021 16:45
Рубрика: Культура

Адель собрала 62 миллиона просмотров на YouTube благодаря новому видео

Текст: Александр Алексеев

Easy On Me - первый сингл альбома "30", который английская певица пообещала выпустить уже 19 ноября. Ну, а пока Адель покоряет очередные рекорды.

Фото: EPA/PAUL BUCK
Певица Адель возвращается на сцену спустя шесть лет

Новая песня за одни сутки успела возглавить хит-парады Великобритании, США. А попутно установила и новое достижение стриминогового сервиса Spotofy, став самой популярной песней мира тоже всего за 24 часа.

Собственно, в этом нет ничего удивительного. Ведь Адель не выпускала альбомов уже шесть лет, да и новая песня - снова романтичная и драматичная баллада. Конечно, слушатели соскучились, тем более, что за это время никто не научился столь впечатляюще и неравнодушно петь красивые, пылкие, медленные композиции как она.

Easy On Me понравилась женщинам еще и за то, что в этой песне умный, даже полезный и поучительный текст. Адель обращается в нем к своему бывшему супругу, с которым была вынуждена расстаться, а также старается объяснить девятилетнему сыну Анджело, почему он теперь не видит по утрам папу и родители оказались врозь…

Да и мужчин видео очень впечатлило: Адель теперь - стройная, сильно похудевшая яркая блондинка. Она эффектно пользуется макияжем, отлично водит машину, горда, независима и прекрасна - ну как в такую теперь можно не влюбиться?!

Кстати

Ну, а пока все ждут альбом "30" (в нем будет 11 песен, в основном - снова красивые баллады), мощный рекорд установил и второй диск Адель "21", вышедший в 2011 году. Он стал самым продаваемым диском среди певиц за всю историю британской музыкальной индустрии. Его объем продаж составил 5 миллионов 7 тысяч экземпляров.

Причем, этот альбом сильно опередил всех соперниц, как сообщает теперь BBC Radio 2. На втором месте оказалась Эми Уайнхаус с Back To Black ( 3 912 000 экземпляров), а на третьем The Immaculate Collection американки Мадонны (3 771 000) …

Между прочим

У Адель уже 25 миллионов подписчиков в социальных сетях. Российская исполнительница, которая рассказывает, что у нее их - 20, может уже перестанет хвалиться...

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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