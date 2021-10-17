Бизнес стал меньше тратить на защиту работников от COVID-19

Бизнес сократил расходы на защиту работников от COVID-19. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, сообщает "Прайм".

Согласно данным исследования, в 2020 году на закупку средств защиты примерно 41% компаний тратили от 5 до 10 тысяч рублей. В 2021 году число компаний, которые выделяли эту сумму, сократилось до 22%. Сейчас расходы 42% организаций на защиту от COVID составляют от 1 до 5 тысяч рублей.

Свыше 10 тысяч рублей в расчете на одного сотрудника в 2020 и 2021 годах тратили 37% и 36% компаний соответственно.

При этом в каждой третьей компании оба года подряд количество больничных по коронавирусу составляет в среднем от 1 до 10 штук. Большинство бюллетеней выдается на срок от 7 до 14 дней - у 57% компаний в 2020 году, у 63% - в 2021-м.

Сумма выплат по таким больничным чаще всего составляет до 50 тысяч рублей (в 2020-м - 29%, в 2021-м - 42%).