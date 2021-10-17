Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля может продолжить укрепление с целью 70 к доллару и 82 к евро.

На минувшей неделе доллар и евро обновили годовые минимумы к рублю благодаря продолжающемуся росту цен на основное экспортное сырье России. Также в пользу рубля выступили улучшение спроса международных инвесторов на рисковые активы, ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком России и налоговый период. Полагаем, что эти факторы продолжат поддерживать рубль на этой неделе.

На нефтяном рынке котировки Brent превысили $84 за баррель благодаря сохранению дефицита на рынке, ожиданиям холодной зимы и рекордным ценам на газ. Считаем, что цены на нефть могут в ближайшее время протестировать семилетний максимум в $87 за баррель.

Поддержку рублю оказывают не только многолетние пики цен на нефть, газ, металлы и другое сырье, но и увеличение объемов экспорта благодаря ежемесячным смягчениям условий сделки ОПЕК+. Напомним, что Россия может каждый месяц увеличивать добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

Цены на сырьевые товары в рублях находятся вблизи своих рекордных значений, что увеличивает не только экспортную выручку российских компаний, но и налоговые отчисления в бюджет. Во второй половине октября начинается активная фаза налогового периода, когда экспортеры конвертируют валютную выручку в рубли, тем самым повышая спрос на российскую валюту.

Главным событием этой недели на российском рынке будет решение Центробанка по монетарной политике. Полагаем, что на заседании в пятницу Банк России повысит ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов, до 7% годовых. Ожидаем, что ЦБ сохранит сигнал о готовности продолжить ужесточение денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. Повышение рублевой процентной ставки окажет поддержку российской валюте, в том числе посредством увеличения привлекательности операций carry trade с рублем.

Сдерживать укрепление рубля будут ежедневные покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила и растущие доходности гособлигаций США, которые негативно сказываются на валютных и долговых рынках развивающихся стран, включая Россию.​

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяные цены обновили максимумы 2018 года на рисках разрастания полноценного энергетического кризиса в мире, который обусловит дефицит энергоносителей. Бездействие ОПЕК+ поддерживает уверенность в том, что цены будут оставаться высокими. Это выглядит достаточно рискованно, поскольку обратной стороной высоких цен является рост инфляции, которая далее по цепочке замедлит рост мировой экономики и вызовет падение спроса. Пока же искать логику в рыночных движениях бессмысленно.

На мировых площадках определенно наблюдается дефицит торговых идей, поэтому история с растущей нефтью, вероятно, продолжится. Высокий уровень ликвидности и пример газовых цен также указывают на продолжение роста нефтяного рынка. Отраслевая статистика из США, указавшая на рост запасов, не принимается во внимание участниками рынка. Мы видим потенциал краткосрочного роста котировок до $86-87 за баррель, но к концу недели цены могут стабилизироваться на отметке $85 за баррель.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- По нашим оценкам, на будущей неделе вероятно достижение индексом Мосбиржи новых максимумов на уровнях 4300-4320 пунктов. Повышательный ценовой импульс нефти, улучшение общерыночных настроений в свете сильного старта сезона корпоративных отчетностей в США и геополитическое затишье формируют благоприятную почву для продолжения умеренного роста отечественных биржевых индексов.

В то же время текущий risk on на рынках вряд ли будет продолжительным, поскольку актуальными остаются китайские риски (угроза крупных дефолтов в строительном секторе, торможение экономического роста из-за энергокризиса), а также перспектива сворачивания стимулов ФРС, которое может начаться уже с ноября.

В фокусе рынков помимо сырьевых цен, пандемии, китайских рисков и сезона отчетностей в США на предстоящей неделе также будет ключевая статистика. Наиболее важными будут: оценка ВВП Китая за 3К21, динамика промпроизводства и розничных продаж в Китае в сентябре (понедельник), данные по строительному сектору США за минувший месяц (вторник, четверг), сентябрьская динамика инфляции в еврозоне (среда), недельное число первичных обращений американцев за пособием по безработице и октябрьский индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (четверг), первые оценки PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США в октябре (пятница).

Ближайшие цели по индексам Мосбиржи и РТС - 4320 пунктов и 1920 пунктов соответственно. Уровни поддержки располагаются на 4228 пунктах и 1873 пунктах соответственно.