Что изменилось в правилах выезда детей за границу

Новый приказ разработан в рамках закона о порядке выезда и въезда в РФ от 1 июля. Тот документ совершенствует порядок выезда детей за пределы России в сопровождении одного из родителей.

Обоим законным представителям несовершеннолетнего независимо от гражданства предоставляется право заявить несогласие на выезд ребенка из РФ.

По новому порядку, заявитель вправе установить как общий запрет на выезд ребенка из России, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств. Теперь у законного представителя ребенка, заявившего о запрете выезда его из России, появится возможность самому вывозить несовершеннолетнего за границу. Условием будет наличие у него российского гражданства.

Если же заявитель - иностранец, то ребенок не сможет выехать за пределы страны ни с ним самим, ни со вторым родителем.

Для законного представителя добавляется возможность отозвать свое заявление о несогласии на выезд во внесудебном порядке. Гражданство представителя роли не играет. Для отзыва необходимо обратиться в любое подразделение по вопросам миграции МВД России или диппредставительство.

По-прежнему сохранится требование уведомлять второго законного представителя об установлении в отношении его ребенка ограничения, как и о снятии. Уведомление направляются по адресу места жительства или пребывания.

Срок рассмотрения заявлений родителей, связанных с вывозом детей за границу, сокращен с пяти до двух дней.

Все спорные моменты относительно несогласия законных представителей детей на их выезд из РФ, как и прежде, будут разрешаться в судебном порядке.