"Дачную амнистию" предложено сделать бессрочной

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что вместе с правительством обсуждается вопрос об установлении "дачной амнистии" бессрочно. Тогда упрощенный порядок оформления прав граждан на жилую и "дачную" недвижимость мог бы (и будет) действовать постоянно.

Новость прозвучала в ходе обсуждения в комитете законопроекта, расширяющего и продлевающего так называемую "дачную амнистию". Планируется, что упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.

Сразу скажем: инициатива одобрена. Напомним, "дачная амнистия" действует с 2006 года. Изначально предполагался ограниченный срок ее действия. Но с тех пор она неоднократно продлевалась. За 15 лет ей воспользовались 14 миллионов граждан.

Вместе с тем, как рассказывают в комитете Госдумы, практика правоприменения показывает, что не все жизненные ситуации были охвачены соответствующими законодательными решениями.

Поэтому подготовленный проект не просто продлевает срок, но и вводит важные новации. Павел Крашенинников подчеркнул, что предложенные законопроектом нормы позволят охватить "дачной амнистией" те случаи, которые раньше не находили законодательного решения. Граждане смогут в упрощенном порядке, бесплатно оформить свои права на земельные участки и расположенные на них жилые дома, в которых давно проживают. Дополнительно будут защищены права наследников в рамках "дачной амнистии". Все это позволит гражданам свободно распоряжаться имеющейся недвижимостью и защищать свои права на нее.

Например, сейчас сохраняются препятствия в "легализации" построенных жилых домов на участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы. А без оформления прав на землю такие граждане лишены и возможности оформления прав на жилые дома.

За 15 лет "дачной амнистией" воспользовались 14 миллионов граждан. Но некоторые проблемы пока не решены

В советское время вокруг новых фабрик и заводов нередко возникали рабочие поселки. Со временем такие поселки образовывали самостоятельные населенные пункты либо поглощались историческими поселениями. В жилых домах, расположенных на таких территориях, могла иметься прописка, к ним подводились коммунальные сети. При этом у граждан зачастую отсутствовали на руках необходимые документы как на сами дома, так и на участки под ними. В таких домах десятилетиями проживает уже не одно поколение граждан.

Для решения этой проблемы законопроектом предлагается механизм упрощенного бесплатного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены.