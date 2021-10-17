Для автобусов без ремней безопасности введут ограничение скорости

Автобусам, которые не оборудованы ремнями безопасности, предлагают ездить со скоростью не более 70 км/ч. Такие изменения к правилам дорожного движения от 1993 года подготовили Министерство внутренних дел и Минтранс.

Как сообщает РИА Новости, поправки предлагают внести постановлением правительства РФ. "Автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров - не более 90 километров в час, другим автобусам - не более 70 километров в час", - в частности говорится в документе.

Также в проекте постановления уточнен перечень документов водителя автобуса. Так, список документов, которые он должен иметь при себе, дополнен картой маршрута регулярных перевозок и договором фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу.

Сейчас в ПДД указывается, что вне населенных пунктов разрешается движение междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах со скоростью, не превышающей 90 километров в час. Другим автобусам на автомагистралях - не более 90, на остальных дорогах - не более 70.