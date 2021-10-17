FT: Китай испытал новую гиперзвуковую ракету, "застав врасплох" США

Китай в августе испытал новую гиперзвуковую ракету, что "застало врасплох" американскую разведку. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на свой источник. "Мы понятия не имеем, как они сделали это",- цитирует издание собеседника.

По данным FT, ракета не смогла достичь цели, но американцев поразил "прогресс в разработке гиперзвукового оружия". По одной из версий, ракета пролетела над Южным полюсом, а системы ПРО США сосредоточены на северном полярном направлении.

В Пентагоне не стали комментировать информацию об испытаниях.

А вот посол КНР в США Лю Пэнъюй напомнил, что военная политика Китая носит оборонительный характер. У Пекина "нет глобальной стратегии и планов военных операций, как у Вашингтона", добавил дипломат.