Гоша Куценко сыграет полицейского-заику в мистической комедии о двух копах

Петербург стал локацией для полицейского бадди-муви, в котором из моргов исчезают тела молодых девушек, священник держит вейп-бар, коп-мизантроп переживает по поводу сына-трансвестита, а над городом никогда не встает солнце. "1703" - так называется 8-серийный фильм, в главной роли которого - Гоша Куценко.

В начале про священника - хозяина вейп-бара. Его играет Николай Фоменко, и это все, что можно узнать об этом персонаже. Фоменко секретов не выдает, зато признается, что снимается из-за сценария: "Это по-настоящему глубокая и в то же время ироничная история, которая возвращает питерский юмор, питерскую ментальность. По иронии круче даже, чем Гай Ричи, и ближе к "Монти Пайтону"". Для тех, кто не в теме - полвека назад английские комики-пайтоны "порвали" сначала Великобританию, а потом и весь мир (исключая тот, что за "железным занавесом") своим абсурдным, фриковым, саркастическим и умным юмором.

С Фоменко согласен режиссер Сергей Сенцов: "Текст острый, хулиганский, где-то даже на грани, но от этого только интересней. Все устали иметь дело с пресными условными сценариями, сконструированными по одним лекалам, взятым из американских учебников по драматургии".

"Мне всегда хотелось извратить жанр полицейского детектива, - говорит сценарист сериала Денис Артамонов. - В том числе и российского. Взять всех этих бесконечных ментов по всем каналам и вывернуть их наизнанку. И получилась такая история - абсолютно нецензурная…"

Так что в названии фильма отсылка не только к дате рождения Петербурга, но и к одноименному питерскому бару, ставшему местом баттлов, собирающих миллионы просмотров на Youtube (Джонибой против Оксимирона, Гуф против Птахи - это все было именно в "1703"). Там бы и снимать это нуарное бадди-муви про двух копов, которые колесят по ночному Питеру под музыку Татьяны Булановой. Но то, чего достаточно для рэперов, маловато для киношников, и сцену караоке снимали в большом ресторане с дизайном а-ля-рюсс. И знаете, блатная "Мурка" на фоне занавеса из красного бархата звучит символично.

В этом мы убедились лично, слушая характерное с хрипотцой пение Гоши Куценко - да, любимую песню криминального мира поет не какой-нибудь "браток", а старший оперуполномоченный, капитан Гоша Колпаков. Даже в шляпе, смахивающей на панаму рыбака, Куценко брутален и мрачен. Ему не до смеха - он не понимает сына, которому охота переодеваться в девочку, он не понимает новое поколение. Впрочем, и старое тоже, если оно, как деревенский дед, выпивающий со своей 14-летней внучкой, в ссоре убивает ее. "Когда мы его взяли, в свое оправдание дед, знаете, что сказал? Я просто хотел, чтобы внучка увидела звезды", - матерый опер любит шокировать людей историями из своего криминального бытия.

Особенно напарника - юного и холеного полицейского Вадика, который перевелся из Москвы в Питер к невесте. Между обеими столицами оказывается не просто 800 километров, а целая пропасть, и Вадик, как Алиса в стране чудес, путешествует по фантасмагоричному миру бесконечной питерской ночи. Ну и, конечно, ест шаверму и пьет хреновуху ("Всякие сычи говорят, что Боярский - это Питер, но на самом деле хреновуха - это Питер!", - открывает для себя молодой коп). И если кудряшки у героя Кузьмы Сапрыкина останутся, то мажористость скоро сойдет на нет. "Это история о том, как человек приезжает в Петербург и за две недели, столько всего случается, что у него происходит внутреннее перерождение, - рассказывает актер. - Рушатся стереотипы, он осознает себя в этой жизни, начинает понимать, нравится ли ему его работа, важны ли ему отношения с девушкой, которую он считает своей невестой, любит ли он ее. Самое главное - найти свое место, свою любовь. И он к этому приходит".

Персонажам нелегко дается перерождение, а актерам - ночные съемки. "Да здесь сплошное издевательство, - со смехом возмущается Куценко. - Мало того, что играю заику и это здорово выматывает - изображать спазмы, и при этом делать это мужественно. Так еще и 60 ночных смен! Я уже депреснячок поймал, и даже из-за этого день рождения не праздновал, как хотел - с концертом, с парой сотен гостей. Все отменил - так накрыло. Очень непростая картина. Особенно, знаете, когда съемки где-нибудь на заливе под дождем. У нас, кстати, смешная история была там. Студент театрального института дублером трупа был. Сам труп играет один актер известный, его отправили домой, а в яму сбрасывают дублера. Парень худой, но он специально не обедал, чтоб нам полегче было его туда-сюда таскать. И представляете, он потом потерялся - вся съемочная бригада уехала, а он упустил автобус. К счастью, я с коллегой подзадержался, подхватил парня. По дороге накормили, напоили, высушили и заодно выяснили, что это его первая съемка. Что ж, я тоже первым делом в кино лежал в гробу в образе убитого сына Максима Горького. Возможно, это неплохая примета - начинать киношную карьеру с похорон".

Церкви, морги, кладбища - самые востребованные локации для "1703". И тени Достоевского и Гоголя - в полный рост. "Самый умышленный город", как называл Петербург Федор Михайлович - полноценный герой сериала. Каждая серия начинается с появления типичного питерского жителя-любителя местного фольклора, который гуляет с собакой и рассказывает очередной миф или байку, связанную с сериалом. "Поэтому в нашей истории происходит много невероятного и даже фантастического", - объясняет режиссер Сергей Сенцов. И сценарист Денис Артамонов подхватывает: "Для меня Питер всегда был мрачным местом. Черным псом Петербургом, как поет Шевчук. Когда я приехал сюда в первый раз, у меня тут же украли мобильник - завели в подъезд и отобрали. Да и вообще, в Питере были революции, блокада, здесь жил главный убийца мировой литературы Раскольников. Здесь происходят странные вещи. С тех пор, как мы приехали сюда снимать сезон, в новостной ленте мелькают местные преступления. И эти преступления не похожи на преступления в других городах - они странные! И я даже не про расчлененку, которая здесь случается на регулярной основе. Хотя это тоже довольно странно. Как пел Майк Науменко: "Этот город странен, этот город непрост. Жизнь бьет здесь ключом. Здесь все непривычно, здесь все вверх ногами, Этот город - сумасшедший дом!".

Самые известные фильмы Сергея Сенцова