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17.10.2021 18:46
Рубрика: В мире

Госпитализированного ранее Билла Клинтона выписали из больницы

Текст: Диана Ковалева
Фото: Martin BUREAU / AFP Фото: Martin BUREAU / AFP
Фото: Martin BUREAU / AFP

Бывшего президента США Билла Клинтона, которого ранее госпитализировали с инфекцией, выписали из больницы. Об этом сообщил его представитель Анхель Уренья со ссылкой на руководство медицинского центра.

Фото: AFP/Daniel LEAL-OLIVAS
Пресс-секретарь рассказал о самочувствии госпитализированного Клинтона

"(Бывший - прим. "РГ") президент Клинтон был сегодня выписан из медицинского центра UC Irvine. Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались, и он вернется в свой дом в Нью-Йорке, где завершит курс антибиотиков", - следует из заявления врачей, которое Уренья разместила в Twitter.

Напомним, 12 октября Клинтона госпитализировали с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.

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