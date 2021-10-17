Госпитализированного ранее Билла Клинтона выписали из больницы

Бывшего президента США Билла Клинтона, которого ранее госпитализировали с инфекцией, выписали из больницы. Об этом сообщил его представитель Анхель Уренья со ссылкой на руководство медицинского центра.

"(Бывший - прим. "РГ") президент Клинтон был сегодня выписан из медицинского центра UC Irvine. Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались, и он вернется в свой дом в Нью-Йорке, где завершит курс антибиотиков", - следует из заявления врачей, которое Уренья разместила в Twitter.

Напомним, 12 октября Клинтона госпитализировали с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.