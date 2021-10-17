Юлия Пересильд рассказала о своем самочувствии после возвращения на Землю

Актриса Юлия Пересильд, вернувшаяся со съемок кино в космосе, рассказала корреспонденту RT о своем самочувствии. По ее словам, у нее немного кружится голова, и она чувствует тяжесть в теле.

"Как будто организм не очень пока понимает, как так получилось. Это как будто состояние, противоположное невесомости. Если в невесомости ты чувствуешь себя пушинкой, то здесь все очень тяжелое, голова очень тяжелая, руки, ноги, все немножко кружится", - поделилась она.

Пересильд добавила, что спуск стал для нее самым ярким впечатлением: "В тот момент, когда открывается парашют, внутри капсулу сильно раскручивает".

Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий сегодня вернулись с МКС, где в течение 12 дней снимали сцены фильма "Вызов". Они уже прилетели из Казахстана в Россию. Теперь киноэкипажу предстоит пройти медицинское обследование, выполнить программу послеполетных научных экспериментов и реабилитации.