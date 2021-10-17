Возможно, в будущем к этому люди привыкнут - как такси подъезжает. Но не сейчас. На высоте 150 километров разъединились бытовой и приборный отсеки. Летит капсула. Ребята наши словно находятся "внутри печки" - за окном иллюминатора языки пламени. У них такие перегрузки, словно "на грудь" поставили бетонный блок - так говорят бывалые космонавты. За 10 километров от земли открывается вытяжной парашют. За 8 километров - другой парашют - бело-оранжевый. На Земле ждут посадки не только родные и близкие, но и многие другие, которые в воскресный день встали в раннюю рань, чтобы не пропустить исторический момент.

Минута до посадки. Рядом с парашютом кружат вертолеты. Говорят, что падение на землю в последний момент - как со второго этажа большого дома. Есть посадка! Первый в мире киноэкипаж первого в истории фильма, который снимался в космосе, приземлился. Режиссер Клим Шипенко и актеры - Юлия Пересильд и Олег Новицкий. Второй, в первую очередь - космонавт. Сейчас они смотрят в иллюминатор и видят, как бегут к ним люди.

А их встречают врачи и поисково-спасательные группы, бригады техники и профессионалов, "вооруженные" всем необходимым. Но самое главное - камеры и съемочные группы. И не только телевизионные. Как только раскрылись люки капсулы, продолжились съемки фильма "Вызов". Эти исторические кадры войдут не просто в киноленту, но в историю кино. Уже известно, что для картины снято порядка 40 часов материала. Гораздо больше, чем запланировано.

Экипаж находит в себе силы тут же дать интервью. "РГ" чуть позже расспросит, какие первые слова прозвучали в капсуле во время приземления, но вот что говорится на камеру Первого канала.

Константин Эрнст жмет руку режиссеру Климу Шипенко.

Эрнст: Получилось?

Шипенко: Да!

Эрнст: И мечта сбылась?

Шипенко: И мечта сбылась!

Прямая речь

Клим Шипенко: "Весь полет - совокупность запоминающихся моментов, сложностей, которые интересно преодолевать. Сейчас все уложится в голове, и я смогу лучше об этом сказать. Мы как на американских горках. Получали удовольствие. Плазма, и все горело. Когда раскрылся парашют, мы себя чувствовали, как на аттракционе".

Юлия Пересильд: "Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег (Новицкий - прим. ред.) - молодец! У меня немножко грустное настроение, потому что нам казалось, что 12 дней - это много, а когда мы все увидели, что уже возвращаемся - нам не хотелось расставаться".

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в интервью, что космонавт Олег Новицкий, который был в космосе гораздо дольше, чем 12 дней, попросил после приземления березового сока и выпил его. Рогозин отметил, что корабль не упал на бок, приземление - без нештатных ситуаций.

"У российской космонавтики есть опыт - мы взяли ребят, подготовили, отправили в космос и вернули, - сказал он. - Это очень мотивированные люди и надо иметь в виду, что это не космические туристы. У них была расписана каждая минута. Согласована нами с расписанием космонавтов на борту - тоже поминутно. Они там не селфи занимались и не "приветы передавали 26 съезду КПСС". Они - работали".

В итоге "Роскосмос" получил уникальный опыт проведения хирургической операции на борту. Мы провели полноценные учения. Первый канал получил уникальный материал, который не сделаешь с помощью анимации и компьютерной графики. Мы делаем честное кино и честный эксперимент. Во всем мире идет борьба за умы. Наши телевизионщики вместе со специалистами "Роскомоса" показали, что мы свое место не сдадим и лидерства в космосе не упустим. Будем придерживаться того, что нам завещали Сергей Королев, Валентин Глушко и другие, и Юрий Гагарин, чье имя носит космический корабль, на котором снимался фильм "Вызов".